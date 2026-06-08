LANČANI SUDAR NA PUTU KA AERODROMU: Više vozila učestvovalo u udesu, ima povređenih! (VIDEO)

Na putu iz pravca Beograda ka aerodromu došlo do lančanog sudara u kojem je učestvovalo više vozila, a prema prvim informacijama ima i povređenih osoba.
Na snimku sa lica mesta vide se zaustavljena vozila, okupljeni građani i osobe koje pružaju pomoć učesnicima nezgode dok se čeka dolazak nadležnih službi.
Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do sudara. Policija je na licu mesta i radi se na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.
Saobraćaj na ovoj deonici je usporen.
Autor: A.A.