Buknuo požar u centru Užica: Vatrogasci munjevitoi reagovali da spreče širenje na ostale zgrade (VIDEO)

U jednoj od prodavnica mobilne telefonije u centru Užica danas je izbio požar. Brzom i efikasnom reakcijom užičkih vatrogasaca, vatrena stihija je uspešno lokalizovana i sprečeno je njeno širenje na okolne objekte.
Prema prvim informacijama, u ovom incidentu nema povređenih lica, a na licu mesta je pričinjena materijalna šteta.
Na snimcima koji su se pojavili na društvenoj mreži Instagram, vide se dva vatrogasna vozila na terenu i pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice koji su odmah po dojavi izašli na lokaciju i započeli gašenje.
Tačan uzrok požara za sada nije poznat, a više detalja biće uspostavljeno nakon policijskog uviđaja koji je u toku.
Autor: A.A.