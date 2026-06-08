Buknuo požar u centru Užica: Vatrogasci munjevitoi reagovali da spreče širenje na ostale zgrade (VIDEO)

U jednoj od prodavnica mobilne telefonije u centru Užica danas je izbio požar. Brzom i efikasnom reakcijom užičkih vatrogasaca, vatrena stihija je uspešno lokalizovana i sprečeno je njeno širenje na okolne objekte.

Prema prvim informacijama, u ovom incidentu nema povređenih lica, a na licu mesta je pričinjena materijalna šteta.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenoj mreži Instagram, vide se dva vatrogasna vozila na terenu i pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice koji su odmah po dojavi izašli na lokaciju i započeli gašenje.

Tačan uzrok požara za sada nije poznat, a više detalja biće uspostavljeno nakon policijskog uviđaja koji je u toku.

Autor: A.A.