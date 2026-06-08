AKTUELNO

Hronika

Buknuo požar u centru Užica: Vatrogasci munjevitoi reagovali da spreče širenje na ostale zgrade (VIDEO)

Izvor: Informer.rs, Foto: Tanjug/Branko Lukić ||

U jednoj od prodavnica mobilne telefonije u centru Užica danas je izbio požar. Brzom i efikasnom reakcijom užičkih vatrogasaca, vatrena stihija je uspešno lokalizovana i sprečeno je njeno širenje na okolne objekte.

Prema prvim informacijama, u ovom incidentu nema povređenih lica, a na licu mesta je pričinjena materijalna šteta.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenoj mreži Instagram, vide se dva vatrogasna vozila na terenu i pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice koji su odmah po dojavi izašli na lokaciju i započeli gašenje.

Tačan uzrok požara za sada nije poznat, a više detalja biće uspostavljeno nakon policijskog uviđaja koji je u toku.

Autor: A.A.

#Požar

#Užice

#Vatrogasci

POVEZANE VESTI

Hronika

PINK.RS NEZVANIČNO SAZNAJE: Dvoje mrtvih u požaru u Rakovici

Region

GUSTI CRNI DIM PREKRIO PODGORICU! Buknuo veliki požar u krugu KAP-a: Vatrogasci se borili sa vatrenom stihijom, magacin potpuno uništen!

Hronika

Izgoreo automobil u centru Zaječara: Vatrogasci brzo reagovali, očevici u šoku

Hronika

Požar u centru Užica: Gorelo iz podruma zgrade

Region

Neboder u Zagrebu gori satima: Stakla pucaju, vatrogasci povučeni iz zgrade, policija tera ljude (FOTO)

Hronika

PLANUO POŽAR U VRTIĆU NA BANOVOM BRDU! Vatrogasci na terenu