GUSTI CRNI DIM PREKRIO PODGORICU! Buknuo veliki požar u krugu KAP-a: Vatrogasci se borili sa vatrenom stihijom, magacin potpuno uništen!

Veliki požar koji je danas uznemirio stanovnike Podgorice, a koji je izbio u magacinu u krugu Kombinata aluminijuma (KAP), stavljen je pod kontrolu nakon dramatične borbe vatrogasnih ekipa. Iako je vatrena stihija lokalizovana, materijalna šteta je ogromna.

Vatrogasci na terenu: Drama trajala satima

Na mestu događaja intervenisalo je šest vozila sa 12 vatrogasaca. Prema rečima komandira Službe zaštite i spasavanja, Nikole Bojanovića, vatra je najverovatnije buknula na drvenim paletama koje su se nalazile u neposrednoj blizini pogona "Prerade", a zatim se munjevito proširila.

"Vatra je zahvatila drvene palete, plastiku, kuhinjsko ulje i krov magacina. Pričinjena je velika materijalna šteta", izjavio je Luka Krgović iz Službe zaštite i spasavanja.

Crni dim se video iz svih delova grada

Na društvenim mrežama odmah su se pojavili snimci gustog, crnog dima koji se izvijao iznad Kombinata, što je izazvalo uznemirenost među građanima. Zahvaljujući brzoj reakciji ekipa, sprečeno je da se požar proširi na okolne pogone.

Dežurstva tokom cele noći

Iako je opasnost prošla, vatrogasci ništa ne prepuštaju slučaju."Procenjujemo da nema dalje opasnosti, ali će naši pripadnici dežurati u krugu fabrike tokom cele noći kako ne bi došlo do ponovnog razbuktavanja", naglasio je Krgović.

Istraga koja sledi utvrdiće tačan uzrok izbijanja požara u jednom od najvećih industrijskih kompleksa u Crnoj Gori.

Autor: D.S.