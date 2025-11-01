AKTUELNO

Svet

Oko 100 vatrogasaca gasilo veliki požar u Londonu: Borba sa vatrenom stihijom trajala satima

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/London fire bridge ||

Oko 100 vatrogasaca učestvovalo je danas u gašenju požara koji je izbio u zgradi u naselju Notnig Hill u zapadnom delu Londona, koji je stavljen pod kontrolu nakon više sati borbe sa plamenom, saopštila je vatrogasna brigada koja je učestvovala u gašenju požara.

U požaru su oštećeni deo prvog sprata i krova, kao i deo drugog sprata kuće, a nije bilo izveštaja o povređenima, prenosi Standard.

Komandant vatrogasaca koji su sa 15 vozila učestvovali u gašenju požara, Dankan Ris, koji je bio na licu mesta, rekao je da su tokom gašenja požara korišćene i merdevine od 32 metra, sa kojih je plamen gašen odozgo.

Londonska vatrogasna brigada je saopštila da je prvi poziv primljen u 2.52 sati posle ponoći, kao i da su na lice mesta izašli vatrogasci sa Vemblija, Aktona, Hamersmita, Kensingtona, Padingtona i obližnjih stanica.

Uzrok požara se istražuje.

Autor: Marija Radić

#London

#Požar

#Vatrogasci

#naselje

#vozila

