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JEZIV SUDAR KOD TOPOLE! Automobil se zakucau u cistenu, od siline udara završio na krovu!

Izvor: Pink.rs/Rina, Foto: RINA ||

Za sada nema zvaničnih informacija o povređenima, a nadležne ekipe su na terenu.

Na putu Topola - Gornji Milanovac došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali cisterna i putnički automobil.

Od siline udara, putničko vozilo završilo je na krovu pored puta. Saobraćaj se na ovoj deonici trenutno odvija usporeno, a očekuje se potpuna obustava tokom trajanja uviđaja.

- Prizor je jeziv, automobil je završio prevrnut pored puta, a cisterna stoji na kolovozu. Svi čekamo policiju i uviđaj, kaže jedan od vozača koji se zatekao u koloni.

Za sada nema zvaničnih informacija o povređenima, a nadležne ekipe su na terenu. Policija će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do nezgode.

Autor: Jovana Nerić

#Automobil

#Cisterna

#Topola

#saobraćajna nezgoda

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