HOROR NA NOVOM BEOGRADU: Ujeo policajca za butinu i šutirao ga u genitalije tokom rutinske kontrole, ovo su detalji stravičnog napada

Neverovatan i krajnje brutalan napad na službeno lice odigrao se u noći između subote i nedelje na Novom Beogradu, kada je tridesettrogodišnji S. M. zverski pretukao, a potom i ujeo policajca koji je pokušao da obavi redovnu kontrolu saobraćaja!

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, napadaču je odmah određeno zadržavanje, a detalji iz istrage otkrivaju nezapamćenu agresiju prema organima reda.

Sve je počelo uvredama bahate devojke

Drama je počela oko 2.20 časova iza ponoći kada su saobraćajni policajci zaustavili automobil kojim je upravljala devojka K. M. Umesto da pokaže dokumenta, ona je odmah počela da vređa policajca M. P.

U tom trenutku, sa suvozačevog mesta izleće osumnjičeni S. M. i započinje otovorenu pretnju: „Koga vi ovde zajebavate, nemoj sad svima da sredim otkaz, odmah!“

Pesnice u glavu, šutiranje u genitalije, pa ujed!

Nakon verbalnih pretnji, S. M. je prešao na jezivo fizičko nasilje. Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, on je policajca besomučno udarao zatvorenim šakama u glavu i telo, a potom ga je nogom pokosio direktno u predelu genitalija.

Najbizarniji i najbrutalniji detalj dogodio se u trenutku kada je povređeni policajac ipak uspeo da savlada napadača i dovede ga u položaj za vezivanje:

Neposredno pre nego što su mu stavljene lisice, S. M. je divljački ugrizao policajca za desnu butinu, nanoseći mu teške podlive.

Spisak povreda nesrećnog policajca je jeziv

Lekarskim pregledom utvrđeno je da je saobraćajni policajac iz ovog napada izašao sa brojnim povredama. Konstatovani su mu:

- Hematomi (podlivi) i otoci u predelu desnog bubrega

- Fraktura (prelom) krunice zuba

- Hematomi u jagodičnoj regiji lica

- Veliki podlivi po nogama i tragovi ujeda

Negirao krivicu, tužilaštvo traži pritvor

Osumnjičeni S. M. je na saslušanju pred javnim tužiocem hladnokrvno negirao da je uopšte napao policajca. Ipak, tužilaštvo je nadležnom sudu odmah podnelo predlog za određivanje pritvora, kako boravkom na slobodi ne bi mogao da utiče na svedoke ovog jezivog događaja.

Autor: D.S.