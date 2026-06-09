Pogledajte kako je UHAPŠEN POLICAJAC u Novom Sadu: Sumnjiči se za zloupotrebu položaja, ali to nije sve (FOTO+VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su sada penzionisanog policijskog službenika Z. D. (1973) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja i još jedanaest osoba zbog postojanja osnova sumnje da su učinile krivično delo navođenje na overavanje neistinitog sadržaja.

Sumnja se da je Z.D. (53) od decembra 2022. do novembra 2025. godine, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, u više navrata, koristeći svoju zaštitnu lozinku pristupio podacima sadržanim u Jedinstvenom informacionom sistemu MUP-a Republike Srbije i tako prikupljene podatke o licima za koje je vršio provere učinio dostupnim stranim državljanima izvršiocima najtežih oblika krivičnih dela i vođama kriminalnih grupa za kojima su raspisane poternice na nacionalnom i međunarodnom nivou.

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Na taj način, on im je, kako se sumnja, omogućio pribavljanje lažnog identiteta prijavom lažnih ličnih podataka i stvaranje uslova za izdavanje lažnih biometrijskih dokumenata Republike Srbije.

Ostalih 11 osoba sumnjiče se da su doveli u zabludu državni organ da se pomenutim stranim državljanima izdaju biometrijska dokumenta Republike Srbije na osnovu dokumentacije koja je sadržala lične podatke lica čiji identitet je zloupotrebljen.

Autor: Pink.rs