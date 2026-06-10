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UDARNO: Iznošenje završnih reči pred presudu roditeljima dečaka ubice iz Ribnikara, biće otvoreno za javnost

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs ||

Sudsko veće Višeg suda u Beogradu odlučilo je da iznosenje završnih reči pred presudu roditeljima dečaka ubice bude otvoreno za javnost.

Podsetimo, celo suđenje odvijalo se dosad bez prisustva javnosti.

Kako je Kurir ranije već pisao, Viši sud u Beogradu završio je izvođenje dokaza u ovom postupku, pa se danas očekuje da tužilaštvo, odbrana i optuženi iznesu svoje završne argumente pred donošenje nove presude.

Foto: Pink.rs

Nakon iznošenja završnih reči, očekuje se i donošenje presude u relativno kratkom roku - naveo je ranije izvor Kurira.

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Prema informacijama, završnu reč najpre bi trebalo da iznesu tužioci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Foto: Pink.rs

Završnu reč imaće priliku da iznesu i advokati roditelja maloletnog ubice, ali i sami roditelji ukoliko to budu želeli. Pošto se završe završne reči, sudija će zakazati datum i vreme objavljivanja presude - rekao je sagovornik Kurira.

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Autor: Pink.rs

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