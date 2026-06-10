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'MOJA SESTRA JE PONELA KEKS, A VAŠ SIN ORUŽJE I METKE' Advokat porodice Martinović u završnoj reči pročitao pismo Katine sestre: KRIVI STE

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Video/Printscreen/Zoran Colić ||

Advokat porodice Martinović pročitao je u završnoj reči pismo Katarinine starije sestre.

- Kata je moja mlađa sestra, moj ceo svet, vesela, nasmejana. Tog jutra ušla je u školu živa, izašla mrtva. Spremila se, ponela je keks, ona je ponela keks, a vaš sin je poneo oružje i metke. Moju sestru ste mi oduzeli vi i vaš sin, ne zavaravajte se, krivi ste - nalazi se u pismu.

Foto: Pink.rs

U Višem sudu u Beogradu danas se održavaju završne reči na ponovljenom suđenju roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara skole.

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Autor: Marija Radić

#Policija

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