'MOJA SESTRA JE PONELA KEKS, A VAŠ SIN ORUŽJE I METKE' Advokat porodice Martinović u završnoj reči pročitao pismo Katine sestre: KRIVI STE

Advokat porodice Martinović pročitao je u završnoj reči pismo Katarinine starije sestre.

- Kata je moja mlađa sestra, moj ceo svet, vesela, nasmejana. Tog jutra ušla je u školu živa, izašla mrtva. Spremila se, ponela je keks, ona je ponela keks, a vaš sin je poneo oružje i metke. Moju sestru ste mi oduzeli vi i vaš sin, ne zavaravajte se, krivi ste - nalazi se u pismu.

U Višem sudu u Beogradu danas se održavaju završne reči na ponovljenom suđenju roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara skole.

Autor: Marija Radić