'RANU NA ČELU SMO POKRILI GUMICOM...' Potresne reči majke Eme Kobiljski odjeknule sudnicom: Tražim odgovor na pitanje ZAŠTO?!

U Višem sudu u Beogradu danas se održavaju završne reči na ponovljenom suđenju roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara skole. Mama Eme Kobiljski rekla je da na ovom mestu ispunjava svoju dužnost prema živom i mrtvom detetu.

- Poslednji poklon koji sam poklonila svom mrtvom detetu je traka za kosu, da se sakrije čelo, rana od metka, ranu na grudima prekrili smo haljinom, tražim odgovor na pitanje, zašto, kako, ništa se u prirodi i svetu ne dešava samo od sebe, koja su postupanja, dela, šta je omogućilo da se ovo desi, roditelji dečaka ubice su direktna opasnost po čovečanstvo - rekla je ona.

Kako je rekla, roditelji dečaka ubice branili su neodbranjivo.

Autor: Marija Radić