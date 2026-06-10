AKTUELNO

Hronika

'RANU NA ČELU SMO POKRILI GUMICOM...' Potresne reči majke Eme Kobiljski odjeknule sudnicom: Tražim odgovor na pitanje ZAŠTO?!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Marko Đoković, Tanjug/Sava Radovanović ||

U Višem sudu u Beogradu danas se održavaju završne reči na ponovljenom suđenju roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara skole. Mama Eme Kobiljski rekla je da na ovom mestu ispunjava svoju dužnost prema živom i mrtvom detetu.

- Poslednji poklon koji sam poklonila svom mrtvom detetu je traka za kosu, da se sakrije čelo, rana od metka, ranu na grudima prekrili smo haljinom, tražim odgovor na pitanje, zašto, kako, ništa se u prirodi i svetu ne dešava samo od sebe, koja su postupanja, dela, šta je omogućilo da se ovo desi, roditelji dečaka ubice su direktna opasnost po čovečanstvo - rekla je ona.

Foto: Tanjug/Marko Đoković

Kako je rekla, roditelji dečaka ubice branili su neodbranjivo.

pročitajte još

'MOJA SESTRA JE PONELA KEKS, A VAŠ SIN ORUŽJE I METKE' Advokat porodice Martinović u završnoj reči pročitao pismo Katine sestre: KRIVI STE

Autor: Marija Radić

#Ema Kobiljski

#Suđenje

#Ubistvo

#Vladislav Ribnikar

#završna reč

POVEZANE VESTI

Hronika

PINK.RS NA LICU MESTA! NA KORAK DO PRESUDE! Danas završne reči na ponovljenom suđenju roditeljima DEČAKA UBICE: Majka izašla na pauzu upkana! (FOTO+VI

Hronika

'Policajci opisali sve ono što su zatekli posle masakra' Advokatica posle suđenja roditeljima dečaka ubice: Sve smo bliži raspletu

Hronika

POZNATO KADA SE NASTAVLJA PROCES: Roditelji dečaka ubice ponovo na sudu, prošli put isplivali novi detalji

Hronika

POTRESNA ISPOVEST POZNATOG ODBOJKAŠKOG TRENERA: Ja sam otac streljane Eme Kobiljski! Mi smo do tada imali bajku od života, nikada nam ništa nije falil

Hronika

Vlasnik streljane u kojoj je dečak ubica učio da puca odložio suđenje: Ne osećam se dobro!

Hronika

Odlaže se suđenje roditeljima ĐAKA UBICE, a evo šta je razlog