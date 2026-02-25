POZNATO KADA SE NASTAVLJA PROCES: Roditelji dečaka ubice ponovo na sudu, prošli put isplivali novi detalji

Ponovljeno suđenje roditeljima dečaka ubice koji je 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara te škole, nastavlja se sutra.

Podsetimo, prvom presudom roditelji bili su osuđeni na ukupno 17 i po godina zatvora, ali je tu presudu ukinuo Apelacioni sud u Beogradu i naložio novo suđenje.

Potvrđen je samo jedan deo prvostepene presude, i to onaj kojim je majka bila oslobođena optužbe za držanje oružja.

Otac je za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti bio osuđen na kaznu zatvora od 12, a za krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica na kaznu zatvora od tri godine, pa ga je osudio na jedinstvenu kaznu zatvora od 14,5 godina.

Sud mu je u kaznu zatvora uračunao vreme provedeno u pritvoru, koji mu je produžio do upućivanja na izdržavanje kazne.

Majka je bila osuđena na kaznu zatvora od tri godine za zanemarivanje i zlostavljanje deteta.

Otac na prethodno suđenje je doveden iz pritvora u kom je od 3. maja 2023. godine.

Pradeda dečaka ubice spalio porodicu Zvicer?

Na ponovljenom suđenju ocu dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", otvoreno je pitanje koje seže vek unazad. Sudija je zatražio odgovor o pradedi dečaka ubice, kojeg određeni istorijski izvori povezuju sa masovnim ubistvom porodice Zvicer u Crnoj Gori 1923. godine.

Podsetimo, otac dečaka ubice iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar", juče je iznoseći odbranu pred Višim sudom u Beogradu izjavio da "nije kriv", ali je, navodno, rekao i da je njegov maloletni sin koji je počinio stravičan zločin na ključevima "nosio privezak pištolj".

Podsetimo, tužilaštvo je tražilo da se pročita prepiska dečaka ubice i njegove majke.

Inače, sud je odlučio da i ovo suđenje, kao i prethodno, bude zatvoreno za javnost, dok je tužilaštvo danas predložilo da se radi brzog i efikasnog postupka iskazi svedoka, kao i iskaz dečaka ubice pročitaju

Autor: D.Bošković