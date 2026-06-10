STVARNO NAS SRAMOTIŠ, ODE SVE U PROPAST: Pogledajte šokantne poruke koje su razmenjivali maloletni ubica i Miljana Kecmanović

Tokom iznošenja završnih reči u postupku protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića pred Višim sudom u Beogradu, Nikola Nikodinović, jedan od punomoćnika porodica oštećenih iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar", izneo je sadržaj poruka za koje navodi da su pronađene tokom veštačenja telefona Miljane Kecmanović i njenog sina.

Prema podacima iznetim u sudnici, deo komunikacije datira još iz 2020. godine, dok su pojedine poruke razmenjene nekoliko meseci pre tragedije. Kako prenosi odbrana oštećenih, u prepiskama se uočavaju česte svađe, psovke i uvrede. Navedeno je da je maloletni sin u jednoj poruci majci napisao "Mrzim te", dok je zabeležen i neadekvatan rečnik s njene strane.

Takođe, u porukama iz 2023. godine, majka mu je zamerala odnos prema mlađoj sestri rečima: "Zašto imaš potrebu da se tako ponašaš prema sestri?", kao i: "Ode sve u propast... U školi sam, stvarno nas sramotiš, ja nisam majka koje treba da se stidiš".

Izveštaji o digitalnim aktivnostima i porodičnim propustima



U okviru obrazlaganja dokaza, punomoćnici porodica žrtava izneli su i podatke iz veštačenja digitalnih uređaja maloletnika. Prema tim navodima, utvrđeno je da je neposredno pre zločina pristupao neprimerenim i eksplicitnim sadržajima na internetu, i to u prisustvu mlađe sestre.

Advokat Goran Petronijević, koji takođe zastupa oštećene, istakao je u svojoj završnoj reči da su u ovom slučaju ključni dokazani propusti u porodici i neadekvatan odnos prema detetu. On je naglasio da je otac morao biti svestan interesovanja deteta na pragu puberteta za oružje, dodavši da se "dete ne rađa kao zločinac" i da bi ishod bio drugačiji da je vaspitanje bilo usmereno u drugom pravcu umesto odlazaka u streljanu.

Podsetimo, ovaj sudski postupak se vodi radi utvrđivanja odgovornosti roditelja maloletnog dečaka koji je 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" lišio života devet ućenika i školskog čuvara, a ranio više osoba. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović, predložio je da se roditeljima izreknu maksimalne zakonske kazne, a sudsko veće je zakazalo izricanje prvostepene presude za 18. jun.

Autor: D.S.