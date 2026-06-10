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HOROR U BEOGRADSKOJ OSNOVNOJ ŠKOLI: Nasilnici terali dečake da kleče i ljube im noge, sve snimali za društvene mreže!

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: TV Pink Printscreen/Pixabay ||

Beograd je potresla vest o brutalnom vršnjačkom nasilju koje se, prema tvrdnjama roditelja, dogodilo u ponedeljak u jednoj osnovnoj školi. Grupa maloletnika podvrgla je trojicu petnaestogodišnjaka jezivom psihičkom i fizičkom maltretiranju, a ceo incident je, kako se sumnja, organizovan sa namerom da se snimci javno šire putem društvenih mreža.

Ponižavanje koje je prešlo u fizički napad

Prema svedočenju ogorčenih roditelja, koji su zbog zaštite identiteta dece želeli da ostanu anonimni, nasilnici su presreli njihove sinove i izložili ih nezapamćenom poniženju.

"Nasilnici su naterali dečake da kleknu pred njima. Terali su ih da izgovaraju pogrdne reči i da im ljube noge. Dok je trajalo maltretiranje, ostali iz grupe su sve dokumentovali kamerama mobilnih telefona", navodi izvor upoznat sa slučajem.

Nakon javnog ponižavanja, nasilje je eskaliralo u fizički obračun. Žrtve su, prema tvrdnjama porodica, bile izložene udarcima rukama i nogama u predelu glave i tela.

Pokrenuta istraga

Iako dečaci, srećom, nisu zadobili teže telesne povrede, pretrpeli su ogroman emotivni šok i traumu. U školu je hitno uključena psihološko-pedagoška služba kako bi se pružila neophodna podrška deci.

O celom slučaju odmah su obavešteni Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležno tužilaštvo. Istraga je u toku, a policija u saradnji sa upravom obrazovne ustanove radi na identifikaciji svih aktera ovog incidenta i utvrđivanju odgovornosti maloletnika koji su učestvovali u ovoj torturi.

Autor: D.S.

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