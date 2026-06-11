Pokrenut još jedan parnični postupak protiv roditelja đaka ubice

U Višem sudu u Beogradu pokrenut je još jedan parnični postupak protiv roditelja dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi i ranio još šestoro.

Ovo je šesti po redu parnični postupak protiv njih, a tužbu je, 6. maja, protiv njih i škole Vladislav Ribnikar podnela maloletnica H.K, koja je tog 3. maja 2023. godine ranjena.

Tužba je podneta na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti, za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljen strah i bolove usled naruženosti.

Pripremno ročište u ovom predmetu je zakazano za 3. septembar.

Pored ove protiv roditelja dečaka podneto je ukupno pet tužbi.



Viši sud u Beogradu je prvostepeno okončao sve postupke i obavezao roditelje dečaka ubice i školu da plate oštećenima više od 411 miliona dinara.

Apelacioni sud bi trebalo da donese konačne odluke u ovim postupcima.

Dečak ubica u vreme izvršenja zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je na svoje drugove iz dva očeva pištolja koja je krišom, pošto je "provalio" šifru za sef, uzeo iz sefa 1. maja.

Potom ih je dva dana kasnije stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio 10 osoba i ranio još petoro dece i nastavnicu istorije.

Autor: S.M.