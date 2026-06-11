ZATAŠKALI PUCNJAVU, PA OTIŠLI KUĆI: Oficiri policije 'čistili' tragove za pucačem – ovo su detalji hapšenja!

Beograd je na nogama zbog nezapamćenog skandala u redovima Interventne jedinice 92! Više javno tužilaštvo pokrenulo je postupak protiv visokih oficira policije i direktora popularnog lokala „Steak and Wine Bar“, koji su osumnjičeni da su 5. novembra prošle godine svesno zataškavali pucnjavu iz vatrenog oružja, prikazujući je kao „običnu kafansku tuču“.

„Sredite da se ne radi uviđaj!“

Prema navodima tužilaštva, dok su se u lokalu na Autokomandi smenjivali meci i pesnice, u kancelarijama Interventne jedinice odvijala se prava drama. Komandant Dušan N., zamenik Mitar J. i pomoćnik Jugoslav S. navodno su, čim su saznali za pucnjavu, krenuli u akciju zataškavanja.

Sumnja se da su telefonskim pozivima instuirali podređene vođe timova, Nenada S. i Nikolu K., da ne obave uviđaj, ne traže dokaze i – što je najstrašnije – da o upotrebi „kalašnjikova“ ili pištolja ne obaveste nadležno tužilaštvo! Umesto toga, naređeno je da se događaj u izveštajima „spakuje“ kao bezazlena verbalna rasprava.

Direktor lokala brisao snimke i menjao stakla

U mrežu zataškavanja direktno je upleten i Darko Ž., direktor lokala. On je, kako se sumnja, policajce slagao da je rupa na staklu „od ranije“, naredio zaposlenima da „počiste tragove“, zamenio oštećeno staklo, a vrhunac drskosti bio je trenutak kada je lično obrisao snimke sa sigurnosnih kamera pre nego što ih je predao policiji.

Ko je misteriozni pucač?

Dok policijski funkcioneri čekaju odluku o pritvoru, glavni akter drame, izvesni Saša V., već se nalazi iza rešetaka zbog drugog krivičnog dela – teškog ubistva. Njega tužilaštvo tereti da je u lokalu izvukao pištolj „glok 17“ i pucao pred brojnim gostima, rizikujući živote nedužnih ljudi.

Slučaj „Autokomanda“ sada otkriva mračno naličje pojedinaca u uniformama koji su, umesto da štite zakon, odlučili da postanu „čistači“ za kriminalce.

Autor: D.S.