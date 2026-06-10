EPILOG HAPŠENJA POLICAJACA U BEOGRADU: Saslušan komandant Interventne 92 zbog sumnje na trgovinu uticajem, ovo su detalji

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je komandant Interventne jedinice 92 Dežurne službe PU za grad Beograd D.N., koji je zajedno sa trojicom svojih kolega i direktorom restorana "Steak and Wine Bar" uhapšen u velikoj akciji Sektora unutrašnje kontrole (SUK). Oni se sumnjiče za skandalozno zataškavanje pucnjave koja se 5. novembra prošle godine dogodila u tom lokalu pred brojnim preplašenim gostima!

Nakon što je saslušan komandant Interventne jedinice, pred tužiocima Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije našli su se i njegov pomoćnik J.S., vođe timova N.S. i N.K., kao i direktor ugostiteljskog objekta D.Ž. (D.V.). Terete se za trgovinu uticajem i zloupotrebu službenog položaja jer su prljavom policijskom igrom pokušali da zaštite pucača S.V. – koji se inače trenutno nalazi u pritvoru zbog teškog ubistva u drugom predmetu!

Naredili podređenima da "zažmure" na pucnjavu

Kako se sumnja, nakon što je u restoranu izbila brutalna tuča, a potom i pucnjava u kojoj je S.V. iz pištolja "glok 17" pucao ka licu sa nadimkom "Runjo" i izrešetao staklo na vratima, komandant D.N. i njegov pomoćnik J.S. su dobili dojavu od anonimnog "šefa". Umesto da pošalju uviđajnu ekipu, oni su pozvali svoje vođe timova na terenu i naredili im da ne obezbeđuju lice mesta, ne prikupljaju dokaze, ne uzimaju izjave od svedoka i da o svemu nipošto ne obaveštavaju tužioca.

Komandant D.N. je potom lično nazvao načelnika PS Voždovac i slagao ga da su se u lokalu "samo pobila dva lica" i da je reč o običnoj kafanskoj tuči, svesno prećutkujući da je upotrebljeno vatreno oružje. Podređeni policajci su naređenje izvršili, nisu popisali legitimisanu grupu ljudi, niti su događaj uopšte evidentirali.

Direktor prao krv, menjao staklo i obrisao snimke sa kamera

U isto vreme, direktor lokala D.Ž. je policajcima sa Voždovca lagao da je rupa na staklu od ranije, a čim su oni otišli, naredio je radnicima da hitno oribaju ceo objekat i uklone tragove krvi i čaura. Narednog dana je brže-bolje zamenio izrešetano staklo, a potom je u naredna tri dana potpuno obrisao sve snimke sa video-nadzora. Kada su inspektori konačno zatražili video-materijal, on im je hladnokrvno predao risiver sa potpuno obrisanom memorijom.

Policajcima i direktoru je prethodno bilo određeno zadržavanje do 48 sati, a nakon što su svi saslušani, tužilaštvo će odlučiti o predlogu za određivanje pritvora. Za još jednim osumnjičenim licem koje je učestvovalo u zataškavanju policija i dalje intenzivno traga.

Autor: D.S.