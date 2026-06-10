OVAKO JE PRIVEDEN KOMANDANT INTERVENTNE JEDINICE! Sumnja se da je krio kako Boske puca u Runja!

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Sektora unutrašnje kontrole MUP-a uhapsili su D. N. (46), komandanta Interventne jedinice 92.

Kako Pink.rs saznaje pripadnici Sektora untrašnje kontrole MUP Srbije su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije uhapsili D. N. (46)komandanta intervente jedinice 92 i J. S (4) pomoćnika komandanta Interventne jedinice 92, zbog sumnje da su izvršili krivično delo Trgovina uticajem u saizvršilaštvu i N. S. (42) i N. K. (37) pripadnike interventne jedinice-vođe interventnog tima, zbog sumnje da su izvršili krivično delo Zloupotreba službenog položaja i vlasnika restorana Steak and wine D. Ž. (48) zbog sumnje da je izvršio krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Kako Pink.rs saznaje, osumnjičeni komandant Interventne i njegov pomoćnik, koristeći svoj službeni položaj i stvarni uticaj, kao rukovodioci IJ 92, posredovali su na osumnjičene vođe timova da ne izvrše službenu radnja koja bi se morala izvršiti, te da se ne preduzmu službene mere i radnje povodom događaja od 05. novembra prosle godine u restoranu Steak and Wine na Voždovcu, kada je Saša Vuković Boske narušio javni red i upotrebio vatreno oružje.

Osumnjičeni N.S. i N.K. na licu mesta nisu izvršili svoju službenu dužnost i nisu preduzeli mere i radnje koje su bili dužni da preduzmu, čime je pribavljena korist Saši V., jer nije procesuiran za dva izvršena krivicna dela

Kako Pink.rs saznaje osumnjičeni D.Ž. je kao odgovorno lice u navedenom objektu propustio da prijavi izvršenje krivičnih dela za koja se može izreći kazna preko 5 godina, a nakon toga je pružio pomoć izvršiocu prikrivanje tragova, tako što je očistio tragove i popravio oštećenja u restoranu.

Uhapšenima je određeno zadržavanje i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu.