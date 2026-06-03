UDARNO: Veselin Milić ponovo saslušan

Bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić ponovo je saslušan u Višem javnom tužilaštvu.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je ponovo saslušan Veselin Milić na okolnosti izvršenja krivičnih dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela u odnosu na nove dokaze, prikupljene u toku istrage.

Tokom saslušanja izneo je svoju odbranu.

Veselin Milić je obuhvaćen naredbom o sprovođenju istrage koja se vodi protiv još 10 lica povodom krivičnog dela Teško ubistvo izvršenog na štetu A.N. u restoranu "27" 12. maja 2026. godine, jer postoje osnovi sumnje da kao načelnik Policijske uprave za grad Beograd nije prijavio izvršenje krivičnog dela iako je imao saznanja o izvršenju istog.

Prvi put je bio saslušan 15. maja 2026. godine.

Autor: Pink.rs