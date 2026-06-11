KRVAVI OBRAČUN U PARAĆINU: Muškarac (39) izboden ispred porodične kuće nakon rasprave – ubica odmah uhapšen!

Stravičan zločin potresao Paraćin! Muškarac star 39 godina ubijen je večeras u brutalnom napadu oštrim predmetom, a osumnjičeni za ovaj svirepi čin munjevito je lociran i priveden.

Do tragedije je došlo nakon kraće rasprave, kada je osumnjičeni nasrnuo na S. R. (39) i naneo mu smrtonosne povrede oštrim predmetom. Napad se dogodio ispred porodične kuće nastradalog muškarca, što je dodatno uznemirilo meštane ovog kraja.

Na mesto zločina odmah su stigle ekipe Hitne pomoći, ali lekari su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Policija je blokirala širi reon oko kuće gde se dogodio napad. Kako nezvanično saznajemo, osumnjičeni za ovo teško ubistvo ubrzo je lociran i uhapšen, nakon čega mu je određeno zadržavanje.

Uviđaj je u toku, a istražni organi intenzivno rade na utvrđivanju motiva i svih okolnosti koje su dovele do ove tragedije koja je zavila Paraćin u crno.

Autor: D.S.