UBISTVO KOD ČAPLJINE! Muškarac (60) nasmrt izboden nožem: Napadač (59) ODMAH uhapšen!

U Počitelj Brdu kod Čapljine dogodilo se ubistvo – muškarac (60) preminuo nakon napada nožem, a osumnjičeni M.J. (59) je uhapšen. Policija i tužilaštvo vrše uviđaj.

U Počitelj Brdu kod Čapljine danas se dogodilo ubistvo, potvrdila je Ilijana Miloš, portparolka Policijske uprave MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Prema njenim ečima, Policijskoj upravi Čapljina danas je u 14.55 prijavljen napad nožem, nakon čega je policija upućena na lice mesta.

Po dolasku na lice mesta utvrđeno je da je V. B. (60) preminuo. Na lice mesta odmah je pozvana ekipa hitne pomoći Doma zdravlja Čapljina, međutim, dežurni lekar je mogao samo da konstatuje smrt.

Osumnjičeni za ubistvo je M.J. (59), koji je uhapšen. Uviđaj na licu mesta obavili su, pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a HNK.

Više informacija biće poznato naknadno.

Autor: A.A.