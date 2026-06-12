RODITELJI DEČAKA UBICE SU LOŠI GLUMCI! Otac ubijene devojčice: Nisu plakali nad slikama streljane dece, a sada u sudnici... (FOTO)

Roditelji dečaka ubice koji je počinio stravičan masakr su loši glumci, kaže Anđelko Aćimović, otac ubijene Angeline.

Kako ističe, za razliku od ranijeg bahatog ponašanja kada je suđenje bilo zatvoreno za javnost, Kecmanovići su juče pokušali da se prikažu u drugom svetlu.

- Moj utisak je da su loši glumci. Pokušali su da odglume dva kratka segmenta, neki kao Miljanin plač kada je tužilac predložio za njih kazne. A nisu ranije plakali kada su prikazivane fotografije naše ubijene dece. Ponašaju se da ništa nisu znali šta radi njihov sin, da ništa nisu loše uradili. Mi nismo iznenađeni jer smo to već ranije sretali. Ovo juče je bila predstava za javnost. Oni su i ranije glumili da su nemoćni roditelji - naglasio je Aćimović za Informer. Advokat Zora Dobričanin Nikodinović je istakla da se nakon završetka suđenja da se desilo nešto što je oštećena strana želela, a to je da javnost čuje bar deo onoga što se događa tokom ročišta.

- Dobra stvar je da je završen dokazni postupak, da su date završne reči i da čekamo drugu prvostepenu presudu za koju ja ne očekujem da će biti različita od one prethodne, osim u delu u kom je izmenjen deo vezan za krivično delo zanemarivanje maloletnika - napomenula je Zora Dobričanin.

Prema njenim rečima, sve ovo što se čulo u sudnici može na određen način da da javnosti sliku šta se dešavalo tokom procesa.

- Mislim da je jako važno što je slučaj otvoren za javnost zbog toga što je sve vreme tokom postupka glavna tema bila u javnosti da oštećeni satanizuju tužene... - objasnila je Zora Dobričanin, podvlačeći da je na tome posebno prigovarao otac dečaka ubice.

Kako je rekla, prisustvo javnosti je vrlo uticalo na pozitivnije ponašanje učesnika ovog procesa sa druge strane u odnosu na stranu porodica žrtava.

Ona je podvukla i da neobezbeđivanje oružja nešto što je važno u dokaznom postupku i da je ovog puta dokazano da nepoznavanje zakona nije olakšavajuća okolnost prilikom vršenja krivičnog dela.

- To, zajedno sa činjenicom da je dete vođeno u streljanu i godinama pre toga, obučavano da puca..., učeno da menja šaržere - zato je brzinom svetlosti uspeo da ugasi deset života - kazala je advokat Dobričanin.

Autor: D.Bošković