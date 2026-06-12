'DEČAK UBICA JE 'DIPLOMIRAO' STRELJAJUĆI ŠKOLSKE DRUGOVE I DRUGARICE' Zora Dobričanin: Da je dobro obučen u streljani, govori činjenica da je ŠARŽERE za vreme MASAKRA menjao brzinom svetlosti!

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović rekao je u završnim rečima na suđenju roditeljima dečaka ubice, koji je počinio masovno ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar", da za oca nema olakšavajućih okolnosti, a da majka tokom suđenja nije pokazala empatiju prema žrtvama.

Advokatica Zora Dobričanin danas je gostujući kod voditeljke Jovane Jeremić u okviru Jutra sa dušom istakla da je njen zaključak da je konačno, javnost mogla da vidi deo atmosferE u sudnici, a da je to jedan veliki potez suda.

- Važno je da javnost vidi deo atmosfere, da se upozna sa minimumom dokaza... Dakle, neposredno pre završinih reči, sud je rešio da otvori javni pretres. Želi i da da šansu svima, da dokaze sami analiziraju pred javnosti. Mislim da je to dobra stvar, vest, mi smo od početka bili za javno suđenje. Zbog interesa maloletnika, bilo je zatvoreno za javnost. Ono što su mogli da čuju novinari, i preneto je sve u etar. Građani sada zNaju deo razloga... - objasnila je Dobričanin.

Presuda je 18. juna. Njima se sudi za zanemarivanje, i delo protiv opšte sigurnosti. Tužilac Nenad Stefanović je lično predložio kazne, i to je važno, jer on to retko radi, dodala je Dobričanin.

- Smatrali su da kod njih nema nijedne olakšavajuće okolnosti. To su svi rekli, kao i roditelji. I roditelji su govorili... Tokom dokaznog postupka je utvrđeno da je otac dečaka ubice držao neadekvatno oružje, i bilo je dostupno. Takođe, to dete je obučavano, ne samo u streljani, već i ovako... Sve je dokazano sada - navela je Dobričanin,

- On je negovan da sve ovo uradi, na kraju je 'diplomirao' u Ribnikaru, kada je streljao devetoro drugova iz odeljenja, i jednog radnika obezbeđenja - navela je Dobričanin.

- Njegov način vaspitanja je bio neadekvatan, oni su trebali da ga vode kod psihologa, a vodili su ga kod drugog lekara... - dodaje Dobričanin.

- Doneli su neke diplome na poslednje suđenje, da fasciniraju sudije... Ono što su ga učili mogao je da nauči, da bude dobar... Dakle, to dete je brzinom svetlosti menjalo šaržere... Pa bio je obučen... Samo odvođenje u streljanu, učenje korišćenju oružja... Sve to zajedno, daje što je dalo. Sve nas je zavilo u crno... Majka ubijene devojčice je rekla... Jako je važno da ne parafraziram... - rekla je Zora.

- Presuda nije borba da se vrati prošlost, nego da se vrati budućnost... Kada je videla fotografiju mlađe ćerke kako puca, zapitala se da li ona ima šansu u ovom svetu... - čitala je Zora.

Autor: D.Bošković