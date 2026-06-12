Pronađeno telo muškarca kako pluta u kanalu! Jezive scene kod Kule uznemirile građane

Telo za sada nepoznatog muškarca, starog oko trideset godina, pronađeno je juče ujutru u Velikom bačkom kanalu, u blizini Kule, saznaje Telegraf.rs.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, građani su uočili telo u vodi i odmah obavestili policiju i Hitnu pomoć. Na lice mesta ubrzo su stigle nadležne službe, koje su telo izvukle na obalu.

Lekari su po dolasku mogli samo da konstatuju smrt muškarca, dok identitet nastradalog za sada nije poznat.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo koje je naložilo da telo bude poslato u Institut za sudsku medicinu na obdukciju kako bi se utvrdilo kada i kako je smrt nastupila. Više informacija očekuje se nakon identifikacije tela i rezultata obdukcije.

Policija je na licu mesta obavila uviđaj, a istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog slučaja, je u toku.

Autor: D.Bošković