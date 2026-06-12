SAMO SU ONE OSTALE VERNE OSUĐENIM PRIPADNICIMA JSO: Komlikovan ljubavni život CRVENIH BERETKI, neki rastanci usledili posle 20 godina

Visoke zatvorske kazne i veze održavane preko poseta i telefona dovele su do toga da brakovi bivših "crvenih beretki" kod mnogih puknu pod teretom godina i udaljenosti, iako su pojedini ipak uspeli da izdrže dugogodišnju robiju i očuvaju porodične odnose.

Visoke zatvorske kazne, odnosi koji su morali da se održavaju preko telefona i poseta doveli su do toga da brakovi nekadašnjih pripadnika "crvenih beretki" postepeno pucaju pod pritiskom vremena i okolnosti.

Dok su neki odustali od ideje da ljubav i brak funkcionišu na daljinu već na samom početku, drugi su se na to odlučili tek godinama kasnije. Bivši pripadnici Jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije osuđeni su zbog različitih krivičnih dela na višedecenijske kazne zatvora, pri čemu pojedini služe i maksimalnih 40 godina, a neki se i dalje suočavaju sa još dve decenije iza rešetaka.

Kako je vreme prolazilo boravak u zatvoru postajao je sve duži, a perspektiva izlaska sve dalja, što je u mnogim slučajevima dovelo do razlaza i brakorazvodnih postupaka, jer supruge nisu bile spremne da godinama, pa i decenijama, čekaju povratak svojih partnera.

Brak koji je izdržao samicu, ali ne i život na slobodi

Dugogodišnja zatvorska kazna i život iza rešetaka ostavili su trag i na privatni život Nenada Bujoševića Ramba, kuma Milorada Ulemeka Legije. Bujošević, koji je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva Ivana Stambolića i četvorostrukog ubistva funkcionera SPO-a na Ibarskoj magistrali, sporazumno se razveo od supruge Sanje 2016. godine.



Skoro dve decenije proveo je u samici, a iz braka sa Sanjom ima sina i ćerku koji su danas punoletni. Iako više nisu zajedno, ostali su u korektnim odnosima. Sanja je ranije govorila da ga ne posećuje u požarevačkoj "Zabeli", ali da redovno komuniciraju telefonom.

- Imamo dvoje dece i ona će zauvek biti naša zajednička spona. Ni pre razvoda nije bilo ozbiljnijih sukoba među nama. Jednostavno, životne okolnosti učinile su svoje. Danas funkcionišemo na drugačiji način, ali mnogo bolje nego mnogi bračni parovi koji formalno još žive zajedno. O svemu što se tiče dece dogovaramo se bez problema, pa čak i zbijamo šale - ispričala je ona.

Nakon razvoda, Sanja je započela novu emotivnu vezu sa drugim muškarcem, sa kojim je kasnije dobila ćerku.

Ljubav koja nije preživela 40 godina robije

Sporazumni razvod imao je i nekadašnji pripadnik JSO Branko Berček iz Loznice. On je 2011. godine okončao brak sa suprugom sa kojom ima sina i ćerku.

Berček je osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora zbog učešća u ubistvu Ivana Stambolića i atentata na Vuka Draškovića. Više od sedamnaest godina nalazi se iza rešetaka, dok kaznu od 2007. godine izdržava u požarevačkoj "Zabeli".

Uprkos razvodu, članovi porodice nastavili su da ga posećuju. Među posetiocima su njegova bivša supruga, deca, roditelji i sestra, koji su ostali važan deo njegovog života tokom izdržavanja kazne.

Kada je zatvor postao jači od braka

Među prvima čiji brak nije izdržao zatvorsku svakodnevicu bio je Dušan Maričić Gumar, poslednji komandant Jedinice za specijalne operacije.

Maričić je osuđen na 40 godina zatvora zbog učešća u ubistvu Ivana Stambolića, a od supruge se razveo ubrzo nakon hapšenja. Iz tog braka imaju odraslu ćerku.

Prema navodima ljudi bliskih ovom slučaju, njegova bivša supruga prodala je zajednički stan u Novom Sadu i kupila drugi. Njihov odnos dodatno je narušila informacija da je Maričić u tom periodu bio blizak sa jednom poznatom teniserkom iz Novog Sada, koja je redovno dolazila na njegova suđenja. Međutim, ni ta veza nije opstala, pošto se ona kasnije udala za drugog muškarca.

Razvod iza rešetaka i život koji je krenuo različitim putevima

Razvod nije zaobišao ni Nenada Ilića Glavonju, koji je osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva Ivana Stambolića i atentata na Vuka Draškovića.

On i supruga Marija, sa kojom ima sina i ćerku, razveli su se nekoliko godina nakon njegovog pritvaranja.

- Nije poznato šta je tačno dovelo do konačnog razlaza. Razvod je usledio posle akcije "Sablja", oko 2005. godine, dok je boravio u Centralnom zatvoru. Već tada su među njima postojali ozbiljni problemi. Njegova bivša supruga danas živi u Beogradu - navodi sagovornik upoznat sa slučajem.

Kasnije je Ilić na sopstveni zahtev premešten iz "Zabele" u zatvor u Padinskoj Skeli.

Deca koja su ostala veza i kada je brak nestao

Među bivšim pripadnicima JSO čiji brakovi nisu opstali tokom dugih zatvorskih godina nalazi se i Leonid Leo Milivojević.

Milivojević, koji služi kaznu od 30 godina zatvora, razveo se od supruge već u prvim godinama nakon pritvaranja. Iako je njihov brak okončan, iz veze imaju ćerku.

Njegov slučaj često se navodi kao jedan od primera koliko su višedecenijske kazne i odvojen život uticali na porodične odnose osuđenih pripadnika nekadašnje specijalne jedinice.

Retki primer bračne odanosti iza zatvorskih zidina

Za razliku od većine svojih nekadašnjih saboraca,Milorad Ulemek Legija uspeo je da sačuva bračnu zajednicu uprkos višegodišnjoj robiji.

Legija je u braku sa Aleksandrom Ivanović, sa kojom ima tri ćerke. Njegova porodica redovno dolazi u posete, a njihov odnos ostao je stabilan tokom godina provedenih iza rešetaka.

Od februara 2020. godine omogućeni su mu neposredni susreti sa članovima porodice bez zaštitnog stakla, pa tokom poseta može da zagrli i poljubi suprugu i ćerke.

Ljubav koja je preživela presudu i vreme

Među retkima čiji je brak opstao uprkos dugogodišnjoj kazni nalazi se i Zvezdan Jovanović Zveki.

Jovanović, koji izdržava kaznu od 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, i dalje ima podršku supruge Olivere Lele Jovanović.

Njih dvoje imaju sina i ćerku, a porodica je 2019. godine dobila novog člana kada je Jovanović postao deda. Tokom svih godina provedenih u zatvoru, njegova supruga ostala je uz njega, zbog čega se njihov brak često izdvaja kao jedan od retkih koji je uspeo da preživi višedecenijsku robiju.

Autor: S.M.