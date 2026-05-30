UZBUNA NA LETU ZA ČIKAGO! 153 PUTNIKA U PANICI: Hitno intervenisala policija

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs

Policajci su nakon više pokušaja ipak uspeli da ga savladaju i stave pod kontrolu dok je pokušavao da probije vrata kabine.

Putnici na letu kompanije Junajted Erlajns doživeli su pravu dramu u vazduhu kada je avion hitno preusmeren nakon što je jedan problematični putnik navodno pokušao da provali u pilotsku kabinu, što je izazvalo ozbiljnu bezbednosnu uzbunu.

Avion na letu 2005 poleteo je sa međunarodnog aerodroma Čikago Oher u petak u Mineapolisu, ali je zbog ovog incidenta i vanrednog sletanja celo putovanje naknadno kasnilo više od pet sati.

Podaci sa sistema za praćenje letova pokazuju da je avion, u kojem se nalazilo 153 ljudi, preusmeren na regionalni aerodrom Dejn Kaunti u Viskonsinu svega sat i po nakon poletanja.

Policajci već bili u avionu

Radio-veza sa aerodroma, koju je pregledao lokalni medij Visn, otkrila je razgovor u kojem se navodi da su policajci već bili u avionu i da su odmah intervenisali nakon što je podivljali putnik pokušao da juriša na kokpit.

Izvor iz kontrole leta je naveo da policajci u prvom trenutku nisu uspeli da mu stave lisice, ali su nakon više pokušaja ipak uspeli da ga savladaju i stave pod kontrolu dok je pokušavao da probije vrata kabine.

Problematični muškarac je nakon smirivanja situacije smešten na jedno od sedišta u avionu, gde je tokom prinudnog sletanja ostao pod stalnom prismotrom policajaca koji su sedeli sa njegove leve i desne strane.

Autor: S.M.

