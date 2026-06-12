AKTUELNO

Hronika

UŽAS U PROKUPLJU: Pretio ženi, pa polio kuću benzinom i zapalio je

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su T. M. (1954) iz okoline Prokuplja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nasilje u porodici.

Sumnja se da je on unutrašnjost porodične kuće polio zapaljivom tečnošću, a zatim je i zapalio. U požaru je u potpunosti izgorela unutrašnjost jedne sobe na spratu, kao i deo krovne konstrukcije, dok su u dve sobe u prizemlju i kupatilu izgoreli delovi nameštaja. Takođe, sumnja se da je T. M., pre nego što je zapalio porodičnu kuću, pretio supruzi da će zapaliti i nju i kuću. U ovom požaru nije bilo povređenih lica. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.

#Benzin

#Kuća

#Prokuplje

#zapaljena

#Žena

POVEZANE VESTI

Hronika

Muškarac iz Zrenjanina zapalio svoju kuću, pa pozvao POLICIJU i prijavio da mu je neko podmetnuo požar

Hronika

UHAPŠEN PROVALNIK IZ PROKUPLJA: Pljačkao kuće stariјih ljudi, iz јedne odneo čak i PUŠKU!

Hronika

UŽAS U PROKUPLJU: Muškarac (41) silovao maloletnicu

Hronika

HAOS U NOVOM BEČEJU - Pretio muškarcu, pokušao da ga reketira, a to nije sve

Hronika

UŽAS U NIŠU! Sekirom pretukao suprugu!

Hronika

POLICAJAC IZ VRANJA IZAZVAO SAOBRAĆAJNU NESREĆU! Stradala jedna osoba, on ubrzo uhapšen: Evo za šta se sve tereti