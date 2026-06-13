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DETALJI DRAME U GROCKOJ! 'NEMAM RODITELJE, HTEO SAM SAMO DA PRESPAVAM U AUTU' Dečak (13) pobegao iz Prihvatilišta za decu, ukrao 'dačiju', pa izazvao udes

Izvor: Kurir, Foto: Beta/Dragan Gojić ||

Dečak je pobegao iz Prihvatilišta za decu i tvrdio da je hteo samo da prespava u autu jer nema roditelje

Trinaestogodišnji maloletnik ukrao je u petak uveče automobil marke "dačija" u Grockoj, a nedugo zatim izgubio kontrolu nad vozilom i izazvao saobraćajnu nezgodu. U incidentu nije bilo povređenih, ali je pričinjena značajna materijalna šteta.

Policiji u Grockoj je u petak uveče meštanin prijavio krađu automobila koji je bio parkiran ispred njegove kuće.

Vlasnik je vozilo neoprezno ostavio otključano, dok se ključ nalazio u bravi.

Policijska patrola je odmah pokrenula potragu i ubrzo locirala ukradeni automobil, ali je maloletnik do tog trenutka već izazvao saobraćajni udes.

Nakon što je zatečen za volanom i priveden u policijsku stanicu, trinaestogodišnjak je izjavio da je prethodno pobegao iz Prihvatilišta za decu Beograd.

Kao razlog krađe tuđeg automobila naveo je činjenicu da nema roditelje, te da je ušao u otključan automobil isključivo sa namerom da u njemu prespava.

O ovom događaju je hitno obavešten Centar za socijalni rad, čiji su službenici preuzeli dalju brigu o maloletniku.

Autor: D.Bošković

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