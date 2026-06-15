POŽAR NA NOVOM BEOGRADU NE JENJAVA! Vatrogasci nadljudskim naporima uspeli da SPASU POLA TRŽNOG CENTRA, vlasnici očajni: Ljudi su jedva izlazili na kraj s tim lokalima (FOTO+VIDEO)

Požar je prouzrokovao veliku materijalnu štetu, a vatrogasci ulažu velike napore da ga lokalizuju, već tri sata se bore sa vatrom.

Prava drama od jutros traje na Novom Beogradu u tržnom centru "Enjub" gde je izbio veliki požar. Vatra je prvo zahvatila krov prvog dela objekta, a kasnije se proširila i na lokale na spratu kao i na drugi deo krovne konstrukcije. Prema najnovijim, nezvaničnim saznanjima "Blica", vatrogasci su uspeli da spasu pola tržnog centra tako što su presekli požar, a sada seku lim na krovu kako bi obuzdali stihiju.

Prema prvim procenama, materijalna šteta je velika, a čak 40 vatrogasaca uskoro ulaze u treći sat obuzdavanje ove vatrene stihije. Na svu sreću, nema povređenih.

Prema rečima Irene, jedne od vlasnice lokala u ovom tržnom centru koji srećom nije bio zahvaćen vatrom, sve je počelo oko 6 časova, a kako navodi probudile su je vatrogasne sirene.

- Probudili su me u šest vatrogasci pa sam pogledala kroz prozor da vidim o čemu se radi. Plamen je već zahvatio krov u prvom delu tržnog centra. U tom delu su svi izgoreli, nažalost. Moj advokat ima tu kancelariju i sve mu je izgorelo. Moj lokal je u drugom delu. Mnogi misle da vlasnici lokala tu imaju ne znam koliko para, ali verujte jedva su ljudi izlazili na kraj s tim lokalima. Nijedan lokal koliko znam nije osiguran. Instalacije su stare. Kad god izbije nevreme i kada su velike kiše varniči na krovu. Koliko sam čula noćas je ušla voda u tržni centra. Na sreću, niko nije povređen - priča sagovornica.

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Plamen i dalje bukti iz tržnog centra, a vatrogasci su počeli da bacaju vodu sa visine kako bi uspeli da obuzdaju požar.

Blok 45 je pod oblakom dima.

Vatrogasci se od 6 bore sa vatrom

Podsetimo, jutros, nešto posle 6 časova, izbio je veliki požar u tržnom centru "Enjub" na Novom Beogradu.

Na terenu je veliki broj vatrogasaca , tačnije njih 40, koji se bore sa vatrenom stihijom. Pokušavaju da spreče da se požar proširi i na druge objekte.

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Autor: Jovana Nerić