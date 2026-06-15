ĆERKA PRIJAVILA DA TATA TUČE MAMU! Uhapšen nasilnik s Novog Beograda, pronađena mu i droga

Po nalogu Trećeg osnonovnog javnog tužilaštva u Beogradu zadržan je B.G. (47)

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tuzilastva u Beogradu policijski sluzbenici PS Novi Beograd doneli su rešenje o zadrzavanju B.G. (47) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici i krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

- Osumnjičenom se stavlja na teret da je krivična dela izvršio 12. juna, na teritoriji GO Novi Beograd, kada je primenom nasilja ugrozio spokojstvo i telesni integritet člana svoje porodice – supruge i zadao joj lake telesne povrede, koji događaj je prijavila njihova maloletna ćerka, kao i da je neovlašćeno i za sopstvenu upotrebu držao opojne droge – amfetamin i marihuanu koje su pronađene prilikom pretresa stana i koje su od osumnjičenog oduzete uz potvrdu - saopšteno je iz Trećeg tužilaštva.

Iznoseći svoju odbranu, kako se dalje navodi u saopštenju tužilaštva, osumnjičeni je izjavio da se na okolnosti izvrsenja krivičnog dela nasilje u porodici neće izjašnjavati, dok priznaje izvršenje krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je nadležnom sudu podnelo predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom zbog postojanja tri zakonska razloga – okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na oštećenu i svedoka i osobitih okolnosti da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Autor: D.B.