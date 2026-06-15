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ĆERKA PRIJAVILA DA TATA TUČE MAMU: Uhapšen nasilnik sa Novog Beograda, kod njega pronađena i droga!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policija je odredila zadržavanje B.G. (47) zbog sumnje da je počinio krivična dela nasilje u porodici i neovlašćeno držanje opojnih droga.

Drama na Novom Beogradu

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, incident se dogodio 12. juna. Osumnjičeni se tereti da je primenom nasilja ugrozio spokojstvo i telesni integritet svoje supruge, nanevši joj lake telesne povrede. Slučaj je policiji prijavila njihova maloletna ćerka.

Prilikom pretresa stana osumnjičenog, policija je pronašla i zaplenila amfetamin i marihuanu, koje je B.G. držao za sopstvenu upotrebu.

Priznanje i predlog za pritvor

Iznoseći svoju odbranu, osumnjičeni je odlučio da se ne izjašnjava o optužbama za nasilje u porodici, dok je priznao krivično delo držanja opojnih droga.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je nadležnom sudu predlog za određivanje pritvora iz tri razloga:

Postojanje opasnosti od bekstva,

Osobiti razlozi koji ukazuju da bi osumnjičeni mogao da ometa postupak uticajem na oštećenu i svedoke,

Postojanje osobitih okolnosti da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo.

Autor: D.S.

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