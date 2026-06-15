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VELIKA AKCIJA MUP-A U NOVOM SADU: Zaplenjeno 17.200 komada lažne brendirane robe, uhapšen muškarac (53)!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su A. M. (53) iz Novog Sada zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga.

Detalji zaplene

Policija je pretresom stana i drugih prostorija na više lokacija koje osumnjičeni koristi pronašla i zaplenila neverovatnih 17.200 komada odevnih predmeta.

Osim gotove robe, pronađene su i zaplenjene:

Nalepnice,

Etikete,

Transfer folije sa krivotvorenim oznakama i žigovima poznatih svetskih brendova.

Materijalna šteta

Sumnja se da je A. M. neovlašćeno koristio zaštićene oznake poznatih robnih marki, čime je nosiocima prava intelektualne svojine naneo značajnu materijalnu štetu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

U ovoj opsežnoj akciji učestvovali su pripadnici Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, Policijske uprave u Novom Sadu, kao i Sektora za kontrolu primene carinskih propisa Uprave carina i Republička tržišna inspekcija.

Autor: D.S.

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