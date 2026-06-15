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LOKALIZOVAN VELIKI POŽAR U TRŽNOM CENTRU U BLOKU 45: Vatrogasci zauzdali stihiju posle 8 sati borbe! Gorelo 60-70 lokala, povređena dva vatrogasca (FOTO+VIDEO)

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Veliki požar koji je rano jutros izbio u novobeogradskom tržnom centru "Enjub" u Bloku 45, najzad je lokalizovan.

Brojne vatrogasne ekipe u ovom trenutku rade na dogašivanju.

Podsetimo, veliki požar izbio je rano jutros, oko 6 časova, u tržnom centru "Enjub" u Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa bio je na terenu i borio se s vatrenom stihijom pokušavajući da spreči da se požar proširi i na druge objekte - zato su gasili iz više pravaca.

Na terenu su bila i posebna vozila sa kranom.

U gašenju požara učestvuje 45 vatrogasaca, sa 14 vozila.

Foto: Pink.rs

Komandant Vatrogasne brigade Beograd Dragan Mirković jutros je rekao da u požaru nema povređenih civila, dok su dvojica vatrogasaca lakše povređena. Poručuje da je požar pod kontrolom.

Požar je izbio oko šest časova, a Mirković ističe da je vatrom zahvaćena jedna osmina ukupnog broja lokala, što je, kako kaže, između 60 i 70 objekata.

"Najbitnije je da nije bilo stradalih ili povređenih. I dalje radimo na gašenju požara. Kada budemo sigurni da se vatra više neće širiti, objavićemo lokalizaciju. Gašenje otežava sama konstrukcija objekta, koji je sastavljen od sendvič panela i drugih starijih materijala", navodi Mirković za RTS.

"Svi neophodni kapaciteti potrebni za gašenje požara su upotrebljeni", zaključio je Mirković.

Šta se događalo tokom jutra

Požar se u jednom trenutku proširio na još jedan deo krovne konstrukcije tržnog centra. Gorelo je više lokala i krov tržnog centra. Na terenu je jutros bilo oko 40 vatrogasaca sa 11 vozila sa cisternama.

Autor: D.B.

#Vatrogasci

#veliki pozar

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