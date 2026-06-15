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MEĐU POVREĐENIMA BEBA STARA 15 DANA! Detalji strašne nesreće na putu Kraljevo - Raška: Vozila smrskana, petoro u Hitnoj

Izvor: Blic, Foto: RINA ||

Na Ibarskoj magsitrali u mestu Bare, tokom popodnenvih sati došlo je do teške saobraćajne nezgode kada su se sudarila dva volkswagen touran i škoda fabia novopazarskih oznaka.

- U volkswagenu su se nalazili muškarac, žena i beba stara svega 15 dana, dok je u škodi bio samo jedan muškarac. Na mesto nesreće odmah su stigla dva vozila Hitne pomoći koja su povređene transportovali u bolnicu u Kraljevu - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Na mestu nesreće intervenisali su pripadnici policije i vatrogasno-spasilačke službe, i ekipe Hitne pomoći.

Pet osoba povređeno

U saobraćajnoj nesreći na putu Kraljevo-Raška koja se dogodila danas oko 13.40 sati je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je pet osoba povređeno.

Kako Tanjug saznaje među povređenima je i majka sa bebom.

Stepen povreda koji su oni zadobili još uvek nije poznat. Do sudara je došlo između dva vozila kod mesta Ušće.

Saobraćaj je na toj deonici bio obustavljen do 16 sati, zbog čega su se stvorile veće gužve, dok se sada odvija neizmenično.

Autor: D.B.

#Beba

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