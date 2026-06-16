JEZIV NAPAD NADOMAK BEOGRADA: Dever nasred ulice napao snaju i skalpelom joj posekao vrat

Porodično nasilje odigralo se juče nadomak Beograda kada je Ž. N. (69) nasred ulice skalpelom zasekao vrat svojoj snahi I. N. (70).

Nesrećna žena je oblivena krvlju uspela da utrči u lokalnu ambulantu gde joj je spasen život, dok je osumnjičeni odmah uhapšen nakon što je priznao da je izgubio razum jer mu je žrtva dobacila "da će uskoro umreti".

Ž. N. i I. N., supruga njegovog pokojnog brata, zakoračili su u osmu deceniju života noseći na leđima džakove starih zamerki, neraščišćenih računa i tihe, akumulirane netrpeljivosti.

Nakon kratke, ali žustre verbalne rasprave pod vedrim nebom, šezdesetdevetogodišnji čovek je posegnuo za oružjem koje se češće nalazi u rukama umetnika ili zanatlija nego ubica - skalpelom. Jedan potez bio je dovoljan da obična prigradska ulica postane poprište horora.

Nesrećna žena je uspela da se otrgne i utrči u obližnju lokalnu ambulantu. Lekari su reagovali u sekundi, sanirali duboku rasekotinu.

Policija je ubrzo nakon napada locirala i uhapsila Ž. N.

Autor: D.S.