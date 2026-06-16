ZAPLENJENO BLIZU 700 KG KOKAINA: Saradnja srpske i nemačke policije dala rezultate, razbijena narko-grupa (foto)

Zajedničkim radom, a na osnovu intenzivne razmene informacija policijskih službenika UKP i kancelarije u Minhenu, nemačke kolege su uspešno realizovale akciju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, početkom 2025. godine uspostavili su saradnju sa carinskom kancelarijom u Minhenu vezano za kriminalnu grupu koja se bavi nabavkom, krijumčarenjem i prodajom opojnih droga na teritoriji Evropske unije i Republike Srbije.



Na samom početku saradnje dveju službi u Nemačkoj je zaplenjeno 16,5 kilograma kokaina tokom rutinske provere automobila u kojem su se nalazila dva lica. Nakon zaplene dalja istraga dovela je do neosporne činjenice da su ova zaplena i pomenuta lica povezana sa kriminalnom grupom koja je delovala u pokrajini Severna Rajna Vestfalija, saopštio je MUP.

- Daljim zajedničkim radom, a na osnovu intenzivne razmene informacija policijskih službenika UKP i kancelarije u Minhenu, nemačke kolege su na teritoriji nemačke pokrajine Severna Rajna Vestfalija, uspešno realizovale akciju i uhapsili B. P., D. J. i F. U. i tom prilikom zaplenili 636 kilograma kokaina i dva komada vatrenog oružja - navodi se u saopštenju.



U prethodnom periodu u okviru ove zajedničke istrage na teritoriji Republike Srbije, do sada je uhapšeno sedam osoba i zaplenjeno 35,6 kilograma narkotika.

- Ova akcija je još jedan dokaz aktivne uloge srpske policije kao pouzdanog partnera u međunarodnoj borbi protiv trgovine drogom. Uprava kriminalističke policije je još jednom dala veoma značajan doprinos i ulagaće i dalje napore u borbi protiv međunarodne trgovine narkoticima, identifikujući članove koji su srpski državljani, njihove moduse krijumčarenja i prikupljajući dokaze o zaplenama - piše u saopštenju Ministarstva ubnutrašnjih poslova.

Autor: D.B.