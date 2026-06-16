POLICAJAC IZ NOVOG SADA DAVAO LAŽNE PASOŠE UBICAMA IZ CRNE GORE?! Frapantna otkrića iz istrage, spisak kriminalaca OGROMAN, koristio Zvicerov recept!

Istraga koja se u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu vodi protiv 12 osoba, među kojima je i penzionisani policajac, o davanju lažnih identiteta "krupnim" kriminalcima, došla je do frapantnih otkrića. Veliki broj tih osoba ima crvene Interpolove poternice, zbog najtežih krivičnih dela, a reč je o državljanima Turske, Grčke, Rusije, BiH, Crne Gore...

Sad penzionisani pripadnik MUP Srbije, Z. D. (35), sumnjiči se da je od decembra 2022. do novembra 2025. godine u više navrata koristeći svoju zaštitnu lozinku ulazio u Jedinstveni informacioni sistem (JIS) i prikupljao podatke o osobama, za koje je obavljao provere.Sumnja se da je tako prikupljena saznanja davao stranim državljanima, među kojima su bile i vođe organizovanih kriminalnih grupa, ali i ubice.

I ne samo ovo, sumnja se da je on istim osobama omogućavao da dođu do lažnih identiteta i dokumenata Srbije. Ostalih 11 osumnjičenih terete se da su pomagali da se ovim beguncima od pravde izdaju biometrijski pasoši naše zemlje.

Spisak ljudi koji su na ovaj način uspeli da dođu do lažnih identiteta je neverovatan. Jedan od dvojice turskih državljana u svojoj zemlji je tražen zbog pripadnosti organizovanoj kriminalnoj grupi, koja krijumčari velike količine narkotika, dok se drugi potražuje zbog trgovine ljudima.

Izvesni Podgoričanin zahvaljujući novim papirima mogao je slobodno da putuje, iako je za njim Crna Gora rasdpisala crvenu Interpolovu poternicu, kao i ruski državljanin, koga traži biro Interpola u Beču zbog ranijih falsifikovanja. Za njega je "zainteresovana" i policija u Sarajevu zbog istih krivičnih dela.

Čak četvorica državljana Bosne i Hercegovine "postala" su Srbi i dobila srpska imena. Za njima su raspisane crvene poternice zbog organizovanog kriminala, pranja novca, trgovine narkiticima i oružjem...

Još jedan Turčin posato je "Srbin". Biro Interpola u Ankari ovog turskog državljanina, osobu sa crvene Interpolove poternice, označava kao vođu organizovane kriminalne grupe i naglašava da njegovom lociranju i hapšenju treba pristupiti maksimalno oprezno i uz pojačane mere bezbednosti.

Jedan grčki državljanin ima čak dve poternice - crvenu Interpolovu i grčku. Navodi se da je pripadnik organizovane kriminalne grupe i da je izuzetno opasan. I neimenovani Crnogorac može da se pohvali da je dobio srpska dokumenta zahvaljujući malverzacijama uhapšenih ljudi, iako ima čak dve poternice - jednu je raspisala Podgorica, a drugu Sarajevo. On je posebno opasan, jer se tereti za zločinačko udruživanje i teško ubistvo.

Svedoci

Prema nezvaničnim informacijama, VJT u Novom Sadu nastavlja rad na ovom predmetu. U toku je saslušanje svedoka, a naložena su i brojna veštačenja. Nije isključeno da je će istraga biti proširena za još neke slučajeve, ukoliko se prikupe podaci da je još neko na ovaj način dobio lažni identitet.

Inače, tokom 2022. godine pred novosadskim sudom vodio se sudski postupak protiv policajca M. Đ. koji se teretio da je vođi kavačkog klana, Radoju Zvcieru, omogućio da dobije lažni identitet i srpski pasoš na ime Slobodan Zec.

- Zvicer je bio optužen da je uticao na policajca M. Đ. iz Temerina da mu pomogne i obezbedi tuđa dokumenta i lažno boravište u Novom Sadu kako bi dobio ličnu kartu i pasoš na ime Slobodan Zec. Ovaj mu je to, navodno, i omogućio. Tužilaštvo tvrdi da je uvidom u policijski sistem video da se Zec odselio u Australiju još 1998. godine, te da njegov otisak prsta, potpis i fotografija nisu u policijskoj bazi i zato je bilo pogodno iskoristiti njegove podatke. Zviceru je, tvrdilo je tužilaštvo, u periodu od 2015. do 2017. policajac nabavio izvod iz matične knjige rođenih na ime Slobodan Zec i prijavio ga na adresi kod svog komšije u Temerinu - podseća izvor na detalje ovog sudskog procesa.

Bivši policajac iz Temerina, M.Đ. je, na kraju prvostepenog suđenja zbog zloupotrebe službenog položaja i navođenja na overu neistinitog sadržaja, bio osuđen na dve godine i tri meseca zatvora, dok je Viši sud u Novom Sadu Radoja Zvicera osudio na dve godine i pet meseci zatvora zbog navođenja na overu neistinitog sadržaja i falsifikovanja isprave. Zviceru se sudilo u odsustvu.

Autor: D.B.