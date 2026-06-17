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HOROR U MLADENOVCU: Konstrukcija stajališta pala na dečaka (12) - Lekari mu se BORE ZA ŽIVOT

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: RINA ||

Tokom protekle noći u dečiju bolnicu u Beogradu primljen je dvanaestogodišnji dečak iz Mladenovca sa izuzetno teškim telesnim povredama, saznaje "Telegraf.rs".

Prema prvim informacijama, dečak se nalazi u kritičnom stanju, a lekari se bore za njegov život nakon što je na njega pala kompletna konstrukcija autobuskog stajališta.

- Dečak se u jednom trenutku okačio o konstrukciju stajališta. U sledećem sekundu, masivna struktura je potpuno popustila i srušila se direktno na dete - navode očevici koji su se zatekli na licu mesta.

Lekari se bore za život deteta

Hitna pomoć je brzo reagovala i prevezla teško povređenog dečaka u dežurnu dečiju kliniku u Beogradu.

O slučaju je obaveštena policija kao i nadležno tužilaštvo.

Istraga je u toku.

Autor: Iva Besarabić

#Dečak

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