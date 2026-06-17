SUTRA PRESUDA RODITELJIMA DEČAKA UBICE: Njihov sin tokom nezapamćenog MASAKRA ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, a Kecmanovići prvi put zaplakali kada je u sudnici pušten OVAJ SNIMAK

U Višem sudu u Beogradu za sutra je zakazano objavljivanje presude Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima trinaestogodišnjeg dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" izvršio nezapamćen masakr, ubivši devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja.

Dok javnost iščekuje konačni pravni epilog u ponovljenom postupku, svedočenja roditelja žrtava razotkrivaju potresnu hladnoću iz sudnice: tokom prikazivanja jezive dokumentacije sa uviđaja i fotografija mesta zločina, optuženi roditelji nisu ni pogledali tela ubijene dece, već su gledali u pod i cipele, a prve i jedine suze pustili su tek kada je pušten audio-snimak telefonskog poziva policiji u kojem se njihov sin lično prijavljuje nakon masovnog ubistva.

Nakon dugotrajnog i mučnog procesa, suđenje roditeljima dečaka ubice ušlo je u samu završnicu. Više javno tužilaštvo je u svojim završnim rečima ostalo nepokolebljivo pri zahtevu da se optuženima izreknu maksimalne zakonske kazne. Za oca, Vladimira Kecmanovića, predložena je kazna zatvora u trajanju od 14 godina i 11 meseci, dok je za majku, Miljanu Kecmanović, zatraženo tri godine robije.

Sa druge strane, odbrana je insistirala na oslobađajućoj presudi, tvrdeći da navodi optužnog akta nisu dokazani i da ne postoje zakonski dokazi koji optužene direktno povezuju sa krivičnim delima koja im se stavljaju na teret.

Od prvih presuda do poništenja i preokreta

Da bi se razumela kompleksnost sutrašnjeg izricanja presude, neophodno je osvrnuti se na hronologiju sudskih odluka i dramatičnih preokreta koji su prethodili ovom trenutku:

3. maj 2023. godine: Trinaestogodišnji učenik otvara vatru u OŠ "Vladislav Ribnikar", ostavljajući iza sebe deset ugašenih života i trajno zavijajući zemlju u crno.

30. decembar 2025. godine: Sudija Višeg suda u Beogradu izriče prvostepenu presudu. Vladimir Kecmanović biva osuđen na 14,5 godina robije, dok je Miljani Kecmanović izrečena kazna od 3 godine zatvora. Instruktor streljane, Nemanja Marinković, osuđen je na 15 meseci zatvora zbog lažnog svedočenja.

Odluka Apelacionog suda: Apelacioni sud u Beogradu donosi odluku da u potpunosti UKINE prvostepene presude za Vladimira i Miljanu Kecmanović i nalaže ponovno suđenje, vraćajući postupak na početak.

Istovremeno, deo presude koji se odnosi na instruktora streljane biva PREINAČEN - Apelacioni sud je odlučio da Nemanju Marinkovića osudi na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, koju će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje (kućni zatvor).

Ponovljeni postupak (2026): Prvo ročište u novom procesu bilo je kratko otvoreno za javnost, nakon čega sud donosi odluku o potpunom zatvaranju postupka radi zaštite interesa i privatnosti maloletnika.

Vatrena obuka i surovo zanemarivanje

I u ponovljenom postupku, teret optužbi protiv roditelja ostao je nepromenjen.

Za šta je i dalje okrivljen Vladimir Kecmanović? Ocu se na teret stavlja da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti. Okrivljen je da je u periodu od godinu dana pre tragedije aktivno obučavao svog trinaestogodišnjeg sina da rukuje vazdušnim i vatrenim oružjem, pripadajućom municijom, kao i da gađa u mete. Tužilaštvo navodi: "On ga je, kako se sumnja, u tri navrata vodio u Streljački klub 'Partizan Practical Shooting' i u otvoreni prostor u Etno selo Gostoljublje u Mionici, uprkos činjenici da takva aktivnost i obuka očigledno ne odgovaraju njegovom uzrastu".

Takođe, okrivljen je da je postupio suprotno odredbama Zakona o oružju i municiji i Pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja, jer arsenal u kući nije adekvatno obezbedio – oružje i municija nisu bili zaključani i odvojeni u sefovima ili kasama koje se ne mogu lako otvoriti.

Za šta je i dalje okrivljena Miljana Kecmanović? Majka je okrivljena za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje deteta, odnosno sopstvenog sina koji je počinio stravičan masovni zločin.

Hladnoća pred slikama masakra

Jedan od najpotresnijih trenutaka u čitavom procesu ostaje javno svedočenje Ninela Radičević (majke ubijene devojčice) i Anđelka Aćimovića u emisiji "Jutro na Blic" na Blic televiziji, u kojem su opisali ponašanje optuženih roditelja tokom izvođenja dokaznog materijala na suđenju.

"Njima je prikazivana dokumentacija sa uviđaja. Mi govorimo o fotografijama sa mesta zločina. Oni te slike nisu ni gledali. Gledali su u pod, u cipele, gde god. I prvi put su zaplakali tek kada je pušten snimak poziva policiji, kada se njihov sin prijavljivao. To je bio trenutak kada su pustili suzu. Pre toga, tokom celog materijala koji je prikazivan, nije bilo nikakve reakcije", ispričala je slomljena majka.

"Samo ja znam kako je u mojim cipelama"

Uprkos svedočenjima o hladnokrvnosti, optuženi su u svojim završnim rečima pokušali da ubede sudsko veće u svoju nevinost. Vladimir Kecmanović je izjavio da će teret ove nezapamćene tragedije nositi do kraja života, ali je konstatno ponavljao tvrdnje da su oni bili "brižni roditelji" i da on i dalje navodno ne zna kako je uopšte došlo do ovakvog zločina.

Miljana Kecmanović je pred sudom izjavila da se tokom čitavog postupka trudila da se drži dostojanstveno i da pokaže poštovanje prema oštećenima i žrtvama. "Samo ja znam kako je u mojim cipelama", rekla je optužena majka, dodajući da oseća moralnu odgovornost jer je njeno dete počinilo zločin, kao i da je njena kuća zbog toga "u večnoj tuzi".

"Vrlina je biti hladan"

Poseban šok u ponovljenom postupku izazvalo je novo svedočenje samog dečaka ubice, koji je pred sudom ponovo govorio protiv svojih roditelja. Iako je naveo da ostaje pri svemu što je ranije rekao, svedok-maloletnik je uneo neočekivani preokret izjavom da njegovi roditelji "nisu odgovorni" za ono što je učinio 3. maja, objašnjavajući da to tek sada shvata jer je u međuvremenu "sazreo i porastao".

Tokom ispitivanja, dečak je pred sudskim većem izrekao teze koje duboko oslikavaju njegov zastrašujući mentalni sklop. Tvrdio je da je "vrlina biti hladan i bez emocija", objašnjavajući kako je očeve pištolje tražio isključivo u spavaćoj sobi gde ih je na kraju i pronašao. Posebno je uznemirujuća njegova tvrdnja da je počeo da istražuje psihopate i da detaljno proučava psihopatsko ponašanje na internetu tek nakon što ga je rođeni otac, Vladimir Kecmanović, jednom prilikom nazvao - psihopatom.

Sutrašnja presuda Višeg suda u Beogradu pružiće javnosti i neutešnim porodicama odgovor na ključno pitanje: da li će pravda za deset ugašenih života konačno dobiti svoj zakonski epilog, ili će se pravni lavirint oko odgovornosti porodice Kecmanović nastaviti u nedogled.

Autor: Iva Besarabić