AKTUELNO

Hronika

OTAC DEČAKA UBICE SAVIO GLAVU tokom završne reči u slučaju 'Ribnikar, MAJKA USPRAVNO SEDI: Evo kome su i kad potekle suze

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U Višem sudu u Beogradu danas se održavaju završne reči na ponovljenom suđenju roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara skole.

Otac dečaka ubice sve vreme savija glavu, dok majka sedi pravo.

Advokat Zora Dobričanin je rekla da je otac dva puta zaplakao, jednom kad je njegov sin govorio, a drugi put sada, kada je uključena javnost.

Video: Pink.rs

Majka dečaka ubice je i danas, kao svaki put do sada, u Palatu pravde ušla u pratnji advokata. Nije se osvrtala oko sebe, pogled je sakrila tamnim naočarima.

pročitajte još

MAJKA DEČAKA UBICE STIGLA KAO BEZ EMOCIJA, NA PAUZI IZGLEDA UPLAKANO: Pink.rs ispred Višeg suda, čeka se završna reč u slučaju 'Ribnikar' (FOTO+VIDEO)

Kako smo ranije pisali, na pauzu je izašla sa tužnim pogledom, a izgledalo je i kao da je plakala.

Foto: Pink.rs

Optuženi otac dečaka ubice doveden je iz pritvora u kom se nalazi od hapšenja.

pročitajte još

PINK.RS NA ZAVRŠNOJ REČI U SLUČAJU 'RIBNIKAR' Advokat porodice Aćimović: Vreme nije umanjilo bol i patnju ljudi koji su izgubili svoju decu...

Autor: M.R.

#Suđenje

#Vladislav Ribnikar

#dečak Ubica

#suze

#završne reči

POVEZANE VESTI

Hronika

PINK.RS NA ZAVRŠNOJ REČI U SLUČAJU 'RIBNIKAR' Advokat porodice Aćimović: Vreme nije umanjilo bol i patnju ljudi koji su izgubili svoju decu...

Hronika

PINK.RS NA LICU MESTA! NA KORAK DO PRESUDE! Danas završne reči na ponovljenom suđenju roditeljima DEČAKA UBICE: Majka izašla na pauzu upkana! (FOTO+VI

Hronika

'RANU NA ČELU SMO POKRILI GUMICOM...' Potresne reči majke Eme Kobiljski odjeknule sudnicom: Tražim odgovor na pitanje ZAŠTO?!

Hronika

'Policajci opisali sve ono što su zatekli posle masakra' Advokatica posle suđenja roditeljima dečaka ubice: Sve smo bliži raspletu

Hronika

POZNATO KADA SE NASTAVLJA PROCES: Roditelji dečaka ubice ponovo na sudu, prošli put isplivali novi detalji

Hronika

PRODUŽEN PRITVOR OCU 'DEČAKA UBICE' IZ RIBNIKARA: Ostaje iza rešetaka i posle ukidanja presude!