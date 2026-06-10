OTAC DEČAKA UBICE SAVIO GLAVU tokom završne reči u slučaju 'Ribnikar, MAJKA USPRAVNO SEDI: Evo kome su i kad potekle suze

U Višem sudu u Beogradu danas se održavaju završne reči na ponovljenom suđenju roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara skole.

Otac dečaka ubice sve vreme savija glavu, dok majka sedi pravo.

Advokat Zora Dobričanin je rekla da je otac dva puta zaplakao, jednom kad je njegov sin govorio, a drugi put sada, kada je uključena javnost.

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Majka dečaka ubice je i danas, kao svaki put do sada, u Palatu pravde ušla u pratnji advokata. Nije se osvrtala oko sebe, pogled je sakrila tamnim naočarima.

Kako smo ranije pisali, na pauzu je izašla sa tužnim pogledom, a izgledalo je i kao da je plakala.

Optuženi otac dečaka ubice doveden je iz pritvora u kom se nalazi od hapšenja.

Autor: M.R.