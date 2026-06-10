PINK.RS NA ZAVRŠNOJ REČI U SLUČAJU 'RIBNIKAR' Advokat porodice Aćimović: Vreme nije umanjilo bol i patnju ljudi koji su izgubili svoju decu...

U Višem sudu u Beogradu danas se održavaju završne reči na ponovljenom suđenju roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara skole.

Advokat porodice Aćimović je rekao da ostaje pri završnoj reči koja je ranije izneta, kao i da se slaže sa svime što su ostali oštećeni naveli.

Istakao je da u ovom slučaju vreme nije umanjilo bol i patnju ljudi koji su izgubili svoju decu, samo su se navikli da žive sa njim.

Rekao je da je ovo jedinstven slučaj u kojem protok vremenanema značenje. Istakao je da je uveren da se deca ne rađaju sa odsustvom empatije, već da je dečak ubica imao nesreću da se rodi u porodici u kojoj jeste.

Autor: M.R.