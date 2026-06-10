AKTUELNO

Hronika

PINK.RS NA ZAVRŠNOJ REČI U SLUČAJU 'RIBNIKAR' Advokat porodice Aćimović: Vreme nije umanjilo bol i patnju ljudi koji su izgubili svoju decu...

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić, Privatna arhiva ||

U Višem sudu u Beogradu danas se održavaju završne reči na ponovljenom suđenju roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara skole.

Advokat porodice Aćimović je rekao da ostaje pri završnoj reči koja je ranije izneta, kao i da se slaže sa svime što su ostali oštećeni naveli.

Istakao je da u ovom slučaju vreme nije umanjilo bol i patnju ljudi koji su izgubili svoju decu, samo su se navikli da žive sa njim.

Foto: Pink.rs

Rekao je da je ovo jedinstven slučaj u kojem protok vremenanema značenje. Istakao je da je uveren da se deca ne rađaju sa odsustvom empatije, već da je dečak ubica imao nesreću da se rodi u porodici u kojoj jeste.

pročitajte još

'RANU NA ČELU SMO POKRILI GUMICOM...' Potresne reči majke Eme Kobiljski odjeknule sudnicom: Tražim odgovor na pitanje ZAŠTO?!

pročitajte još

'MOJA SESTRA JE PONELA KEKS, A VAŠ SIN ORUŽJE I METKE' Advokat porodice Martinović u završnoj reči pročitao pismo Katine sestre: KRIVI STE

Autor: M.R.

#Angelina Aćimović

#Ubistvo

#Vladislav Ribnikar

#dečak Ubica

#završna reč

POVEZANE VESTI

Hronika

PINK.RS NA LICU MESTA! NA KORAK DO PRESUDE! Danas završne reči na ponovljenom suđenju roditeljima DEČAKA UBICE: Majka izašla na pauzu upkana! (FOTO+VI

Hronika

'RANU NA ČELU SMO POKRILI GUMICOM...' Potresne reči majke Eme Kobiljski odjeknule sudnicom: Tražim odgovor na pitanje ZAŠTO?!

Hronika

'Policajci opisali sve ono što su zatekli posle masakra' Advokatica posle suđenja roditeljima dečaka ubice: Sve smo bliži raspletu

Hronika

Sutra na suđenju saslušanje maloletnika koji je u OŠ Ribnikar ubio 10 i ranio sedam osoba

Hronika

SRCEPARAJUĆE SCENE U PALATI PRAVDE - Roditelji ubijene dece i radnika obezbeđenja u Ribnikaru u sud došli noseći slike

Hronika

POZNATO KADA SE NASTAVLJA PROCES: Roditelji dečaka ubice ponovo na sudu, prošli put isplivali novi detalji