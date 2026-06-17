HOROR U BEOGRADU! Taksistu tukli, šutirali i držali zarobljenog, pa mu oteli vozilo i novac tokom jezive vožnje

Javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje u trajanju od 48 sati prema Ž.R. (24), Ž.M. (24) zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili više krivičnih dela i to protivpravno lišenje slobode, teška telesna povreda, teška krađa i krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila.

- Ova dela stavljaju im se na teret zbog toga što su dana 16.02.2026. godine oko 01.00 časova, ušli u taksi vozilo prvobitno zahtevali vožnju do naselja Mirijevo, tokom vožnje vozaču taksi vozilaoštećenom V.I.(1975) zadavali udarce u glavu i telo, u više navrata izvodili oštećenog iz vozila, šutirali ga u predelu nogu, primenom fizičke snage polomili „Taksi“ reklamu i taksimetar, bez pristanka oštećenog samostalno upravljali vozilom, oštećenog protivpravno držali zatvorenog, zahtevali su od oštećenog da ih vozi do grada Vranja, pa kada su stigli do GO Mladenovac tražili da se vrate nazad, nastavili da ga udaraju po glavi i teli, zatim su od oštećenog oduzeli novčanik u kome su se nalazila lična dokumenta oštećenog i oko 20.000,00 dinara. Osnovano se sumnja da je oštećeni kritičnom prilikom zadobio tešku telesnu povredu - piše u saopštenju Prvog tužilaštva.

Osumnjičeni Ž.R. iskoristio je zakonsko pravo i nije iznosio odbranu, dok je osum. Ž.M. izneo odbranu i negirao izvršenje krivičnog dela koje mu je stavljeno na teret, nakon čega je dežurni javni tužilac, Prvom osnovnom sudu u Beogradu, podneo predlog da se prema osumnjičenima odredi pritvor jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni boravkom na slobodi uticati na saizvršioce i svedoke, kao i osobite okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni u kratkom vremenskom periodu, boravkom na slobodi, ponoviti krivično delo.

Tužilaštvo će u toku dokaznih radnji prikupiti dokaze na osnovu kojih će se utvrditi tačno i potpuno činjenično stanje, nakon ćega će doneti odluku o daljem postupanju.

Autor: Iva Besarabić