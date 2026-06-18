'SAMO BI MAKSIMALNE KAZNE BILE PRAVEDNE' Glavni tužilac VJT u Beogradu Stefanović najavio žalbu na presudu roditeljima DEČAKA UBICE

Više javno tužilaštvo u Beogradu zadovoljno je osuđujućom presudom Višeg suda u Beogradu koja je danas izrečena roditeljima dečaka koji je izvršio višestruko ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar“ 3. maja 2023. godine, rekao je Nenad Stefanović, glavni tužilav Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje je zastupalo optužnicu protiv Kecmanovića.

- Osuđujuća presuda za oba roditelja potvrđuje da je VJT u Beogradu u svemu dokazalo svoje navode iz optužnice, pored ostalih i one koji se tiču zapuštanja detata, propusta koji se tiču prepoznavanja opasnosti, ograničavanja pristupa oružju i adekvatnog nadzora nad detetom - kaže Stefanović.

On ističe "da su svi dokazani propusti roditelji dečaka, nažalost, rezultirali nezapamćenom tragedijom kada je njihov sin, 13-godišnji dečak 3. maja 2023. godine u OŠ “Vladislav Ribnikar” pucajući iz pištolja usmrtio devetoro đaka i radnika obezbeđenja te škole i ranio još petoro učenika i nastanicu istorije".

- Upravo zbog tako teških posledica neadekvatnog vršenja roditeljskih obaveza od strane okrivljenih, za koje prema stavu tužilaštva, ne mogu postojati nikakve olakšavajuće okolnosti, VJT u Beogradu će uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni. Samo maksimalne kazne, koje je predložilo tužilaštvo, bile bi zakonite i pravedne - zaključio je Nenad Stefanović, glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Autor: Iva Besarabić