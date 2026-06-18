Velika akcija policije: Pali posrednici koji su vođama kavačkog klana i svetskim kriminalcima obezbeđivali srpske pasoše za 50.000 evra

Pripadnici Sektora unutrašnje kontrole MUP Republike Srbije uhapsili su još dva muškarca u nastavku istrage koja se u Višem tužilaštvu u Novom Sadu vodi protiv 12 osoba, među kojima je i penzionisani policajac, o davanju lažnih identiteta ozbiljnim kriminalcima, stranim državljanima, koji su bili na crvenim Interpolovim poternicama, zbog najtežih krivičnih dela.

Pripadnici SUK uhapsili su BŠ (35) iz Rume i SA (46) iz NS zbog sumnje da su posredovali između stranih državljana, za kojima su bile raspisane crvene Interpolove poternice i nedavno uhapšenog, penzionisanog policijskog službenika.

On je tokom aktivne službe u više navrata proveravao lične podatke za lica kojima nisu izdata biometrijska lična dokumenta i dostavljao ih osumnjičenima.

Oni su zatim zloupotrebljavali podatke i kriminalcima omogućavali da pod tuđim identitetima apliciraju i dobiju biometrijske pasoše Republike Srbije.

Na taj način srpske pasoše nezakonito je dobilo više od 10 državljana Turske, Rusije, Grčke, BiH, Crne Gore, članova OKG, za kojima su bile raspisane poternice zbog ubistva, droge, oružja, pranja novca i drugih teških krivičnih dela.

U jednom slučaju pokušali su da omoguće srpski pasoš sa lažnim identitetom jednom od vođa Kavačkog kriminalnog klana. Kriminalci su lažne srpske pasoše plaćali po tarifi od 30.000 do 50.000 evra.

Autor: D.S.