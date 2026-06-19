TINEJDŽER IZ SRBIJE IZBO VRŠNJAKA U HERCEG NOVOM! Posvađali se u blizini tvrđave, a onda je sevnuo nož: Žrtva zadobila JEZIVE povrede

Službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi su sinoć, brzom i koordinisanom reakcijom, locirali i po nalogu državnog tužioca lišili slobode maloletnog državljanina Republike Srbije zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Herceg Novi sinoć je prijavljeno da je u blizini tvrđave Forte Mare u Herceg Novom jedno lice zadobilo povrede nanesene nožem. Službenici Hitne medicinske pomoći su povređeno lice transportovali u Opštu bolnicu Meljine radi ukazivanja lekarske pomoći, nakon čega je utvrđen njegov identitet, a reč je o maloletnom licu starom 17 godina iz Herceg Novog.

Odmah po prijavi događaja na lice mesta su izašli policijski službenici, koji su preduzeli intenzivne operativno-taktičke i kriminalističke aktivnosti, izvršili uviđaj, uspostavili blokadu užeg i šireg područja, izuzeli tragove i druge materijalne dokaze, te sproveli opsežne mere traganja radi identifikacije i pronalaska izvršioca.

Sa događajem je upoznat dežurni državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, sa kojim su policijski službenici u koordinaciji preduzimali dalje aktivnosti na identifikaciji i pronalasku izvršioca.

Maloletni Srbin izbo vršnjaka

Sprovođenjem daljih aktivnosti utvrđeno je da je na pomenutoj lokaciji došlo do fizičkog sukoba između oštećenog maloletnika i za tada nepoznatog muškog lica, kojom prilikom je osumnjičeni oštećenom zadao više ubodnih rana u predelu stomaka upotrebom noža, nakon čega se udaljio sa lica mesta u nepoznatom pravcu.

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi su odmah nakon saznanja o događaju započeli intenzivnu pretragu terena na području celog grada, gde je brzom reakcijom i efikasno sprovedenim operativnim aktivnostima, u kratkom roku u naselju Savina locirano i kontrolisano maloletno lice staro 17 godina državljanin Srbije, kod kojeg je tom prilikom pronađen i oduzet nož sa tragovima nalik na krv.



Osumnjičeni je potom doveden u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Herceg Novi radi prikupljanja obaveštenja i sprovođenja daljih službenih mera i radnji.

Nakon sprovedenih policijsko-tužilačkih aktivnosti i prikupljenih dokaza, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, osumnjičeni je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Maloletno lice će tokom dana, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeno na dalju nadležnost Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Autor: D.B.