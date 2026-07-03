AKTUELNO

Hronika

Policija mu u automobilu pronašla više od kilogram droge: Uhapšen muškarac iz Vršca

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com, Pink.rs, Tanjug ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su S. B. (1997) iz Vršca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kriminalistička policija je u „fijatu“ kojim je upravljao S. B. pronašla oko 1,1 kilogram materije za koju se sumnja da je marihuana.

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Pančevu.

pročitajte još

UHAPŠEN MALOLETNIK ZBOG POKUŠAJA IZNUDE OD 2.000.000 EVRA: Tražio novac od vlasnika poslovnih objekata u Beogradu

Autor: M.R.

#Automobil

#Droga

#Fijat

#Hapšenje

#Marihuana

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN DILER U PANČEVU: Policija mu pronašla skoro 2,5 kilograma marihuane!

Hronika

VELIKA AKCIJA POLICIJE U ZRENJANINU: Marihuana, pištaljke i hiljade bedževa pronađeni u porodičnom stanu, uhapšen muškarac!

Hronika

UHAPŠEN KRALJEVČANIN: Policija mu u kući pronašla drogu i duvan, krivična prijava i protiv njegove majke

Hronika

HAPŠENJE U INĐIJI! Policija dileru u vikendici pronašla više od 12 kilograma droge!

Hronika

U automobilu krio skoro 20 kilograma marihuane! Uhapšen osumnjičeni za prodaju droge u Leskovcu

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC (26) U NIŠU: Policija pronašla više od kilogram marihuane