Policija mu u automobilu pronašla više od kilogram droge: Uhapšen muškarac iz Vršca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su S. B. (1997) iz Vršca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kriminalistička policija je u „fijatu“ kojim je upravljao S. B. pronašla oko 1,1 kilogram materije za koju se sumnja da je marihuana.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Pančevu.

Autor: M.R.