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U automobilu krio skoro 20 kilograma marihuane! Uhapšen osumnjičeni za prodaju droge u Leskovcu

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su S. O. (56) iz Beograda zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave za Leskovac, akcija je sprovedena nakon policijske kontrole vozila kojim je upravljao osumnjičeni, kada je otkrivena veća količina narkotika namenjena, kako se sumnja, daljoj distribuciji.


- Policija je prilikom kontrole i pregleda vozila kojim je upravljao osumnjičeni pronašla dvadeset paketa sa ukupno 19,7 kilograma marihuane - navodi se u saopštenju PU Leskovac.


Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.

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