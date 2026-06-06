Filmska akcija kod Leskovca: U automobilu pronađeno čak 10 kilograma marihuane, vozač uhapšen (FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su O. M. (1981) iz okoline Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je prilikom kontrole i pregleda vozila kojim je upravljao osumnjičeni pronašla deset paketa sa ukupno 10 kilograma marihuane.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Autor: A.A.