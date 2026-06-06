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Filmska akcija kod Leskovca: U automobilu pronađeno čak 10 kilograma marihuane, vozač uhapšen (FOTO)

Izvor: PInk.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su O. M. (1981) iz okoline Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je prilikom kontrole i pregleda vozila kojim je upravljao osumnjičeni pronašla deset paketa sa ukupno 10 kilograma marihuane.

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Foto: MUP Srbije

Autor: A.A.

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