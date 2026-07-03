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DETALJI FILMSKE PLJAČKE U SREMSKOJ MITROVICI: Provalio u kuću, pa pokupio džakove pune novca

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici rasvetlili su krivično delo teška krađa i uhapsili D. B. (41), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave za Sremsku Mitrovicu, on je, kako se sumnja, iskoristio odsustvo vlasnika, provalio u njegov stan i iz njega ukrao veću sumu novca u domaćoj i stranoj valuti.

- Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, određeno zadržavanje do 48 sati - navodi se u saopštenju Policijske uprave za Sremsku Mitrovicu.

On će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu za krivično delo teška krađa, biti priveden nadležnom tužilaštvu, gde će biti saslušan na okolnosti krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

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Autor: Marija Radić

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