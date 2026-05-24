UHAPŠEN MUŠKARAC U SREMKOJ MITROVICI: Sumnja se da je u video-snimku pretio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com/Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su G. T. (51) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Kako se navodi, sumnja se da je osumnjičeni u video-snimku emitovanom preko društvene mreže izneo pretnje smrću predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Autor: D.S.

