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MORBIDAN SLUČAJ U BEOGRADU: Obili grobnice, otvarali sanduke...

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: RINA ||

Nezapamćen incident potresao je meštane beogradskog naselja Mali Mokri Lug, nakon što je u subotu ujutru prijavljeno da su nepoznate osobe oskrnavile više porodičnih grobnica na tamošnjem groblju.

Meštani koji su u subotu rano ujutru došli u posetu grobovima svojih najbližih zatekli su stravične prizore, navodi Telegraf.rs. Nepoznati vandali su, pod okriljem noći, nasilno obili ulaze i ulazili u više porodičnih grobnica, nakon čega su uklonili ili pomerili teške nadgrobne ploče i obijali sanduke...

Policija je odmah po prijavi izašla na lice mesta i obavila uviđaj. Trenutno se radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog jezivog čina. Zasad se izjavama oštećenih porodica, u ovom trenutku nije sa sigurnošću utvrđeno da li su iz sanduka uzete dragocenosti ili nakit pokojnika, s obzirom na to da je situacija na mestu događaja izuzetno uznemirujuća.

Istragu ovim povodom vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Policija intenzivno traga za počiniocima.

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Autor: Marija Radić

#Beograd

#Krađa

#Mali Mokri Lug

#grobnica

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